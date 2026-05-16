Bračni par Dač i Šaron Hogat nedeljama je primećivao čudne stvari po kući, ali u početku nisu pridavali veliki značaj onome što se dešava.

Sve je počelo sitnicama.

Nestajale su jabuke, krofne i cipele

Prvo su primetili da iz kuhinje misteriozno nestaje hrana.

Jabuke i krofne koje su ostavljali na istom mestu jednostavno bi nestale preko noći, a ubrzo su počeli da primećuju i druge neobične stvari.

Stolice su menjale mesto po kući, a pojedini predmeti nestajali bez objašnjenja.

Jednom sam tražio radne cipele koje sam ostavio kod zadnjih vrata, ali ih nigde nije bilo — ispričao je Dač za lokalne medije.

U početku je mislio da ih je možda pomerila supruga, ali ona je tvrdila da ih nije ni dirala.

Prava istina krila se ispod stepeništa

Kako su dani prolazili, porodica je počela ozbiljno da sumnja da se u kući događa nešto mnogo čudnije.

Zato su pozvali ćerku Šeris i njenog supruga Marka Gregorija da zajedno pregledaju kuću dok su oni bili u crkvi.

Mark kaže da je za svaki slučaj poneo:

bejzbol palicu

pištolj

A onda ih je dočekao šok.

Tokom obilaska kuće pronašli su nepoznatog muškarca koji se krio ispod stepeništa podruma.

Odmah su pozvali policiju.

Noću je izlazio i uzimao hranu

Porodica je kasnije shvatila da je uljez danima boravio u njihovoj kući.

Kretao se uglavnom noću, uzimao hranu i pomerao stvari po domu, ali zanimljivo — nije dirao nikakve vrednosti.

Na snimcima nadzornih kamera vidi se kako bos i bez majice hoda kroz kuću dok ukućani spavaju.

"Ne mislim da je loš čovek"

Iako ih je situacija ozbiljno uznemirila, članovi porodice kasnije su rekli da ne veruju da je muškarac imao loše namere.

Imao je mnogo prilika da uzme vredne stvari, ali nije. Delovalo je kao da samo pokušava da preživi i skloni se od lošeg vremena — rekao je Mark.

Prema njihovim tvrdnjama, uljez je prilikom hapšenja čak zamolio policiju da porodici prenese izvinjenje.

Recite im da mi je žao. Deluju kao zaista dobri ljudi — navodno je rekao.

Na kraju je Dač priznao da mu je najjezivija pomisao bila koliko je dugo sve moglo da traje da ga nisu otkrili.