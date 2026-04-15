Građani Srbije ponovo su na meti prevare koja je do nedavno kružila na društvenoj mreži "Whats App". Ranije, kako je nezvanično saznao "Blic", prevaranti su slali poruke sa linkovima na brojeve telefona građana, nakon čega su onima koji otvore link skidali pozamašne sume novca - do sada više desetina miliona dinara!

Osumnjičeni za prevaru koja mesecima kruži putem aplikacije "Whats App" imali su detaljno razrađenu šemu kojom su prevarili najmanje 200 ljudi. Prema dosadašnjim saznanjima, na osnovu prijavljenih prevara, osumnjičeni su "zaradili" više desetina miliona dinara, kada je reč o ovoj društvenoj mreži.

I nakon što su policijski službenici izvršili pretres na više lokacija i do sada uhapsili četiri osobe, kako domaće, tako i strane državljane, prevara je postala ponovo aktivna.

U poruci na "Whats App" aplikaciji koja sada kruži nalazi se tekst sa sledećim sadržajem:

"Ćao! Možeš li, molim te, glasati za Mariju? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobeda joj mnogo znači. Hvala puno"Ono što je razlikuje od prethodne prevare, jeste drugačije žensko ime u poruci, umesto "Nikoline" za koju je bilo potrebno da se glasa, sada se navodi "Marija". Takođe, link ka lažnom glasanju je drugačiji.

Kako prevara izgleda

Ovaj perfidni vid prevare izgleda na sledeći način:

Prevaranti šalju poruku sa linkom i molbom da se glasa za ćerku, sestru, poznanicu koje učestvuju na takmičenju (poruka se može dobiti i sa poznatog broja, što znači da je neko već hakovan)

Kada se otvori link tada se ubacuje virus i skida ceo imenik kome se šalje ista poruka i u tom krugu šalje da se uplati novac...

"Možeš da mi pozajmiš 120.000 dinara?"

Slične prevare kružile su i ranije na aplikacijama, a najveći problem kod njih je taj što ovakve poruke stižu upravo od kontakata bliskih ljudi, odnosno iz vašeg imenika.

Poruka je tada glasila: "Ćao, možeš li da mi pozajmiš 120.000 dinara? Treba mi na karticu, vraćam sutra".

Ukoliko su građani odgovarali ili nastave komunikaciju, napadači bi slali broj računa na koji bi trebalo uplatiti novac. Mnogi to učine verujući da pomažu prijatelju, rođaku ili bliskoj osobi.

Šta građani treba da urade

Stručnjaci savetuju da građani, čim dobiju ovakvu poruku, najpre pozovu osobu koja je navodno poslala zahtev, kako bi proverili da li je poruka zaista od nje ili je reč o zloupotrebi naloga.Takođe, građanima se savetuje da ne uplaćuju novac na osnovu poruka, čak i kada deluje da dolaze od bliskih osoba, kao i da slučaj prijave nadležnim institucijama.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavlja da prati ovaj vid zloupotreba i poziva građane da svaki pokušaj prevare prijave policiji.

Bezbednost u digitalnom okruženju, poručuju stručnjaci, zavisi i od opreza svakog pojedinca.