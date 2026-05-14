Priča koja je počela sa samo pet napuštenih krava na usamljenom ostrvu pretvorila se u jedan od najneobičnijih prirodnih eksperimenata modernog doba. Više od sto godina ovo krdo uspevalo je da preživi na mestu gde gotovo ništa ne opstaje, a kada su naučnici konačno analizirali njihov DNK, otkrili su detalje koji su ih potpuno iznenadili.

Sve je počelo još 1871. godine, kada je pet goveda ostavljeno na ostrvu Amsterdam, maloj francuskoj teritoriji usred južnog Indijskog okeana. Ostrvo se nalazi hiljadama kilometara daleko od Madagaskara i smatra se jednim od najizolovanijih mesta na planeti.

Ipak, uprkos hladnim vetrovima, surovoj klimi i gotovo potpunoj izolaciji, životinje su uspele da formiraju divlje krdo koje je opstajalo više od jednog veka.

Novo istraživanje, objavljeno 2026. godine u časopisu Molecular Biology and Evolution, pokazalo je da njihovo poreklo nije bilo jednostavno kako se ranije mislilo. Naučnici su analizirali stare DNK uzorke i otkrili da su životinje imale mešano genetsko nasleđe.

Veći deo njihovog DNK poticao je od evropskih rasa goveda, posebno džerzi krava, dok je drugi deo bio povezan sa zebu govedima iz toplijih krajeva Indijskog okeana i Madagaskara.

Upravo ta kombinacija gena verovatno im je pomogla da prežive ekstremne uslove. Evropske rase bile su otpornije na hladnoću i vlagu, dok su zebu goveda poznata po izdržljivosti i prilagođavanju teškim klimama.

Naučnici su takođe srušili staru teoriju prema kojoj su se ove krave tokom vremena „smanjile“ zbog života na ostrvu. Nova genetska analiza pokazala je da su životinje verovatno i ranije bile manje građe, a ne da su evoluirale u „patuljaste“ forme.

Iako je celo krdo nastalo od samo pet životinja, nije došlo do očekivanog genetskog kolapsa. Krave su se veoma brzo razmnožavale, pa je očuvana dovoljna genetska raznolikost da populacija opstane.

Do pedesetih godina prošlog veka broj krava porastao je na skoro 2.000.

Na kraju je upravo njihov uspeh postao problem. Stručnjaci za zaštitu prirode zaključili su da krdo ugrožava retke biljne i životinjske vrste na ostrvu, uključujući i čuvenog amsterdamskog albatrosa.

Zbog toga je tokom narednih decenija stado postepeno uklonjeno, a poslednje životinje eliminisane su 2010. godine u okviru programa obnove prirode.

Danas od ovog neobičnog krda više nema ni traga, ali su sačuvani DNK uzorci omogućili naučnicima da više od 130 godina kasnije konačno otkriju kako je samo pet krava uspelo da preživi na jednom od najnepristupačnijih mesta na Zemlji.