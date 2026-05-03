Prema rečima ukućana, zmiju su primetili rano ujutru, kada su shvatili da pokušava da se uvuče u kuću, verovatno u potrazi za toplim mestom nakon hladne noći.

Zmija je, kako se pretpostavlja, tokom noći ušla kroz otvor, ali se zaglavila dok je pokušavala da izađe, što je izazvalo šok i strah među članovima porodice. Oni su odmah reagovali i pozvali Vladicu Stankovića, poznatog stručnjaka za uklanjanje zmija, koji je brzo stigao na lice mesta i započeo intervenciju.

Tokom akcije, Stanković je objasnio da zmije u ovom periodu godine postaju aktivnije, posebno kada su velike temperaturne razlike između dana i noći. Tada često traže zaklon u kućama, dvorištima, pa čak i u automobilima, koristeći male otvore kroz koje se mogu provući neprimećeno.

Ukućani nisu krili iznenađenje kada su videli veličinu zmije, a reakcije su bile burne i pune straha. Ipak, zahvaljujući iskustvu i smirenosti Stankovića, zmija je bezbedno uklonjena i vraćena u prirodno stanište, bez ikakvih posledica po ljude ili životinju.

Stručnjaci upozoravaju da je u ovakvim situacijama najvažnije ne pokušavati samostalno uklanjanje zmije, već odmah pozvati stručnu osobu. Takođe, preporučuje se redovno proveravanje dvorišta, zatvaranje pukotina i otvora, kao i održavanje prostora oko kuće kako bi se smanjio rizik od susreta sa zmijama.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je važno biti oprezan, posebno u toplijim mesecima, kada su zmije češće u potrazi za skloništem i mogu se naći i na mestima gde ih najmanje očekujemo.