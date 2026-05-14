Uspravno sedenje pre važnog sastanka nije samo način da ostavite profesionalniji utisak.

Istraživanja pokazuju da držanje tela utiče i na vaše unutrašnje stanje – šalje signale mozgu koji mogu promeniti kako se osećate.

Veza između položaja tela i mentalnog stanja nije samo narodna mudrost, već naučno utemeljena činjenica. Male promene u držanju mogu imati primetan efekat na samopouzdanje i raspoloženje.

Uspravan stav podstiče samopouzdanje

Psiholozi objašnjavaju da um i telo funkcionišu kao dvosmerni sistem. Nisu samo misli i emocije te koje utiču na telo – telo takođe utiče na misli i emocije.

Kada zauzmemo uspravan, otvoren stav, sa opuštenim ramenima i podignutom glavom, nervni sistem šalje signale mozgu koji se tumače kao sigurnost i samopouzdanje. Mozak zatim tome prilagođava naše psihološko stanje.

Nasuprot tome, pogrbljena ramena i uvučene grudi mogu se „pročitati“ kao signal slabosti ili pretnje, što može pojačati osećaj nesigurnosti i niskog samopouzdanja.

U jednom istraživanju se pokazalo da su se ljudi koji su zauzimali otvorene i ekspanzivne položaje osećali samouverenije i moćnije od onih u zatvorenim, pogrbljenim položajima.

Držanje utiče na raspoloženje

Držanje utiče ne samo na samopouzdanje, već i na raspoloženje.

Uspravno držanje je povezano sa boljim raspoloženjem, više pozitivnih emocija i manje umora. S druge strane, pogrbljeno držanje može podstaći negativne misli i vratiti neprijatna sećanja. Jedan od razloga je disanje: kada su ramena savijena, grudi se stisnu, a disanje postaje plitko.

Telo to može protumačiti kao znak stresa, pa aktivira reakciju „bori se ili beži“. Uspravan stav omogućava dublje i sporije disanje, što šalje signal bezbednosti i smirenosti.

Kako poboljšati držanje

Stručnjaci kažu da je svest o sopstvenom stavu - prvi korak ka promeni. Savetuju i da s vremena na vreme proveravate da li su vam stopala ravna na podu, kičma izdužena, a ramena opuštena.

Za dugoročno poboljšanje, pomažu vežbe poput planka, koje jačaju mišiće trupa, kao i istezanje grudnog koša kako bi se smanjila napetost koja vuče ramena napred.

U stresnim situacijama, kao što su teški razgovori, kratko „resetovanje“ može pomoći: ispravite telo, opustite ruke i noge i duboko udahnite nekoliko puta. Ova jednostavna promena može brzo smanjiti napetost i pomoći vam da se osećate mirnije, ističu stručnjaci, prenosi science direct.