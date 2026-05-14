Iran je počeo da dopušta prolaz određenim kineskim brodovima kroz Ormuski moreuz nakon postizanja dogovora o iranskim pravilima upravljanja tim plovnim putem, izvestila je u četvrtak poluzvanična novinska agencija Fars, pozivajući se na obavešten izvor.

Izveštaj agencije Fars objavljen je u trenutku kada je američki predsednik Donald Tramp, koji se nalazi u državnoj poseti Kini, sa kineskim liderom Sijem Đinpingom postigao saglasnost da Ormuski moreuz mora ostati otvoren za slobodan protok energenata.

Izvor je rekao za Fars da je do tog poteza došlo nakon zahteva kineskog ministra spoljnih poslova i kineskog ambasadora u Iranu, pri čemu je Teheran pristao da omogući prolaz određenom broju kineskih brodova u skladu sa strateškim partnerstvom dve zemlje, preneo je Rojters.

Nakon početka američkih i izraelskih udara 28. februara, Iran je ozbiljno ograničio tranzit kroz Ormuski moreuz.

Američka blokada iranskih luka, koja je započela nekoliko dana nakon primirja dogovorenog početkom aprila, produžila je krizu na ovom plovnom putu kroz koji prolazi petina svetskog prometa nafte i prirodnog gasa.

Nije odmah bilo jasno u kojoj meri ovaj potez menja situaciju na terenu, s obzirom na to da je Iran još tokom rata nagoveštavao da neutralni brodovi, posebno oni povezani sa Kinom, mogu prolaziti kroz moreuz ukoliko koordiniraju sa iranskim oružanim snagama.

Kineski supertanker koji je prevozio dva miliona barela iračke sirove nafte prošao je kroz Ormuski moreuz u sredu, pokazuju podaci o praćenju brodova, nakon što je zbog američko-iranskog rata bio zaglavljen u Persijskom zalivu više od dva meseca.