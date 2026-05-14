Početak nedelje biće veoma intenzivan jer Mars 18. maja ulazi u Bika, a istog dana i Venera prelazi u Raka. To donosi potrebu da usporite i pažljivo razmislite o svojim odlukama, umesto da jurite napred bez plana.
Sezona Blizanaca počinje 20. maja, dok 22. maja dolazi do Uranove kazimi konjunkcije, koja može doneti iznenadne preokrete, neočekivane vesti i velike životne promene.
Evo koji su srećni datumi za svaki horoskopski znak.
Ovan
Najsrećniji dan: subota, 23. maj
Poslednjih nedelja bili ste pod velikim pritiskom i rastrzani na više strana. Iako vam je taj tempo doneo uzbuđenje, sada je vreme da zastanete i posvetite pažnju sebi.
Mesec u Devici 23. maja pomoći će vam da jasnije sagledate prioritete i donesete odluke koje vode ka uspehu.
Bik
Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj
Mars ulazi u vaš znak i donosi ogromnu motivaciju. Više nećete čekati da se stvari same dogode — sada preuzimate inicijativu.
Ovo je odličan period za posao, finansije i privatni život, ali pazite da se ne iscrpite pokušavajući da postignete sve odjednom.
Blizanci
Najsrećniji dan: petak, 22. maj
Počinje vaša sezona, ali ove godine ona donosi potpuno novu energiju. Uran donosi neočekivane promene koje mogu promeniti vaš pogled na život, izgled, planove i budućnost.
Iako će sve delovati haotično, promene će vas voditi u pozitivnom smeru.
Rak
Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj
Venera ulazi u vaš znak i donosi ljubav, sreću i osećaj sigurnosti. Privlačićete pažnju gde god se pojavite, a moguće su i nove poslovne ili emotivne prilike.
Najvažnije je da ne jurite ništa na silu — univerzum sada radi za vas.
Lav
Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj
Mars u Biku aktivira vaše polje karijere i uspeha. Pred vama je period velikog rada, ali i velikih rezultata.
Ovo je pravi trenutak da investirate u sebe i svoje ambicije.
Devica
Najsrećniji dan: petak, 22. maj
Uran donosi snažne promene u vaš profesionalni život. Moguće su nove poslovne prilike, promene statusa ili potpuno drugačiji životni pravac.
Iako ne volite neizvesnost, sada je važno da prihvatite promene.
Vaga
Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj
Venera u Raku otvara novo poglavlje u vašem životu. Moguće su poslovne ponude, preseljenje ili važna poznanstva.
Najveći uspeh dolazi kada radite ono što zaista volite.
Škorpija
Najsrećniji dan: sreda, 20. maj
Sezona Blizanaca donosi transformaciju i važne promene. Iako često želite kontrolu, sada morate verovati procesu.
Što se više budete opirali promenama, biće vam teže.
Strelac
Najsrećniji dan: subota, 23. maj
Mesec u Devici donosi važan korak u karijeri i finansijama. Uspeh dolazi postepeno, zato budite strpljivi i praktični.
Mali koraci sada vode ka velikim rezultatima.
Jarac
Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj
Mars u Biku budi vašu kreativnost i želju da radite ono što vas zaista ispunjava.
Uspeh sada dolazi kroz autentičnost i hrabrost da pokažete svoje talente.
Vodolija
Najsrećniji dan: sreda, 20. maj
Sezona Blizanaca donosi više radosti, inspiracije i slobode. Bićete spremni da donesete odluke koje vas vode ka srećnijem životu.
Važno je da pronađete balans između obaveza i uživanja.
Ribe
Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj
Venera u Raku donosi vam mir, ljubav i osećaj sigurnosti. Novi ljudi i prilike ulaze u vaš život bez velikog truda.
Posle dugog perioda neizvesnosti, konačno ćete osetiti olakšanje i stabilnost, piše Your tango.
