Početak nedelje biće veoma intenzivan jer Mars 18. maja ulazi u Bika, a istog dana i Venera prelazi u Raka. To donosi potrebu da usporite i pažljivo razmislite o svojim odlukama, umesto da jurite napred bez plana.

Sezona Blizanaca počinje 20. maja, dok 22. maja dolazi do Uranove kazimi konjunkcije, koja može doneti iznenadne preokrete, neočekivane vesti i velike životne promene.

Evo koji su srećni datumi za svaki horoskopski znak.

Ovan

Najsrećniji dan: subota, 23. maj

Poslednjih nedelja bili ste pod velikim pritiskom i rastrzani na više strana. Iako vam je taj tempo doneo uzbuđenje, sada je vreme da zastanete i posvetite pažnju sebi.

Mesec u Devici 23. maja pomoći će vam da jasnije sagledate prioritete i donesete odluke koje vode ka uspehu.

Bik

Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj

Mars ulazi u vaš znak i donosi ogromnu motivaciju. Više nećete čekati da se stvari same dogode — sada preuzimate inicijativu.

Ovo je odličan period za posao, finansije i privatni život, ali pazite da se ne iscrpite pokušavajući da postignete sve odjednom.

Blizanci

Najsrećniji dan: petak, 22. maj

Počinje vaša sezona, ali ove godine ona donosi potpuno novu energiju. Uran donosi neočekivane promene koje mogu promeniti vaš pogled na život, izgled, planove i budućnost.

Iako će sve delovati haotično, promene će vas voditi u pozitivnom smeru.

Rak

Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj

Venera ulazi u vaš znak i donosi ljubav, sreću i osećaj sigurnosti. Privlačićete pažnju gde god se pojavite, a moguće su i nove poslovne ili emotivne prilike.

Najvažnije je da ne jurite ništa na silu — univerzum sada radi za vas.

Lav

Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj

Mars u Biku aktivira vaše polje karijere i uspeha. Pred vama je period velikog rada, ali i velikih rezultata.

Ovo je pravi trenutak da investirate u sebe i svoje ambicije.

Devica

Najsrećniji dan: petak, 22. maj

Uran donosi snažne promene u vaš profesionalni život. Moguće su nove poslovne prilike, promene statusa ili potpuno drugačiji životni pravac.

Iako ne volite neizvesnost, sada je važno da prihvatite promene.

Vaga

Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj

Venera u Raku otvara novo poglavlje u vašem životu. Moguće su poslovne ponude, preseljenje ili važna poznanstva.

Najveći uspeh dolazi kada radite ono što zaista volite.

Škorpija

Najsrećniji dan: sreda, 20. maj

Sezona Blizanaca donosi transformaciju i važne promene. Iako često želite kontrolu, sada morate verovati procesu.

Što se više budete opirali promenama, biće vam teže.

Strelac

Najsrećniji dan: subota, 23. maj

Mesec u Devici donosi važan korak u karijeri i finansijama. Uspeh dolazi postepeno, zato budite strpljivi i praktični.

Mali koraci sada vode ka velikim rezultatima.

Jarac

Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj

Mars u Biku budi vašu kreativnost i želju da radite ono što vas zaista ispunjava.

Uspeh sada dolazi kroz autentičnost i hrabrost da pokažete svoje talente.

Vodolija

Najsrećniji dan: sreda, 20. maj

Sezona Blizanaca donosi više radosti, inspiracije i slobode. Bićete spremni da donesete odluke koje vas vode ka srećnijem životu.

Važno je da pronađete balans između obaveza i uživanja.

Ribe

Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj

Venera u Raku donosi vam mir, ljubav i osećaj sigurnosti. Novi ljudi i prilike ulaze u vaš život bez velikog truda.

Posle dugog perioda neizvesnosti, konačno ćete osetiti olakšanje i stabilnost, piše Your tango.