- Rusija je izvela svoj najveći vazdušni napad od početka sukoba u Ukrajini tokom dva dana, ciljajući Kijev i druge gradove stotinama dronova, saopštili su ukrajinski zvaničnici u četvrtak, prenose mediji.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da je Moskva preko noći lansirala više od 670 jurišnih dronova i 56 raketa, dok su jedinice protivvazdušne odbrane oborile 41 raketu i 652 drona, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo.

- Ovo svakako nisu akcije onih koji veruju da se rat bliži kraju - rekao je Zelenski.

- Važno je da partneri ne ćute o ovom napadu. Podjednako je važno da nastavimo da podržavamo odbranu našeg vazdušnog prostora - dodao je.

Najmanje pet ljudi je poginulo u Kijevu, rekao je Zelenski.

U retkom viđenom dnevnom napadu širom zapadne Ukrajine u sredu je poginulo šest ljudi, saopštili su zvaničnici.

Sukob u Ukrajini počeo je u februaru 2022. godine. Rat, u kojem su poginule stotine hiljada ljudi i opustošeni veliki delovi Ukrajine, nastavljen je uprkos mirovnim naporima koje podržavaju SAD, iako je ruski napredak na bojnom polju usporen ove godine.

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je u subotu da veruje da se rat bliži kraju.

Nije bilo neposrednih komentara iz Moskve o napadima u četvrtak.

Zelenski je rekao da je Kijev bio glavna meta noćnih napada, dodajući da je šteta prijavljena na 20 lokacija u gradu, kao i u Kijevskoj oblasti.

Oko 40 ljudi, uključujući dvoje dece, je ranjeno, rekli su zvaničnici.

Desetine radnika hitne pomoći kopale su beton na mestu napada ruskog drona na devetospratnu stambenu zgradu, čiji se deo srušio.

Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko rekao je da se više od 10 ljudi i dalje vodi kao nestalo dok spasioci čiste ruševine.

„Tamo je bilo ljudi, dece. Šta im se desilo? Morate da shvatite, cela zgrada se srušila“, rekla je Rojtersu 74-godišnja penzionerka Ala Komisarova na mestu napada.

„Čula sam nešto kako leti, letelo je blizu... A onda se čuo strašan zvuk i naša zgrada, koja je bila preko puta one koja je pogođena, zatresla se i zaljuljala.“

Zelenski je rekao da je u Ukrajini oštećeno ukupno 180 zgrada, uključujući više od 50 stambenih zgrada.

Ruski udari su poremetili snabdevanje vodom u Kijevu, a vlasti uključuju generatore kako bi vratile struju domaćinstvima, rekao je gradonačelnik.

U drugom po veličini gradu u Ukrajini, Harkovu, 28 ljudi, uključujući troje dece, ranjeno je nakon napada na civilnu infrastrukturu, rekao je regionalni guverner Oleh Sinihubov.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike saopštilo je da je snabdevanje električnom energijom poremećeno u 11 regiona, a zvaničnici su rekli da su napadi takođe bili usmereni na lučku infrastrukturu u južnoj Odeskoj oblasti i železnicu.