Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Suđenje je nastavljeno saslušanjem svedoka Zorana Backovića, službenika policije.

Backović je kazao da je Saša Čađenović jednako postupao i prema "kavčanima" i "škaljarcima". Naveo je da je prvo procesuiranje samog vrha "kavačkog" klana bilo upravo po nalogu Čađenovića i da je ova OKG sa vođama procesuirana od strane Čađenovića za teška krivična dela u više predmeta. Dodao je da je Čađenović davao i naloge i saglasnost da se od Europola nabavi dodatna SKY komunikacija u odnosu na članove OKG "Kavač".

Više puta je ponovio da tužilac Čađenović nikada nije tražio da se bilo koji član bilo kojeg klana ne procesuira, pa tako to nije tražio ni za Duška Roganovića.

Svedok Backović je govorio i o saradnji sa Čađenovićem.

"Nikada nisam kao službenik policije dobio podatak da optuženi tužilac Saša Čađenović radi i sarađuje sa bilo kojom OKG. A opet bih napomenuo da sam kroz svoj rad imao pristup mnogim informacijama. Postoji veliki broj SKY komunikacija u kojem i jedna i druga kriminalna grupa Čađenovića pominje isključivo u negativnom kontekstu", istakao je Backović.

On je dodao da se seća da su radili na predmetima protiv službenika policije od kojih su neki radili za "kavčane", a neki za "škaljarce".

Svedok je naveo da je ostalo oko 15 miliona SKY komunikacija koje nisu proverene jer je tim za koji je radio rasformiran. Na pitanje tužioca Šoškića kazao je da mu Čađenović nije rekao da je putem mejla primio SKY šifre koje se vezuju za Petra Lazovića i Ljuba Milovića. Zatim je, na pitanje advokata Zorana Piperovića, istakao da Čađenović nije bio ni dužan da mu to saopšti.

Podsećamo, tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, osim Katnića, postali i specijalni tužilac Saša Čađenović.

