Ipak, jedna influenserka uspela je da potpuno zbuni internet svojim izgledom koji mnogi opisuju kao „nestvaran“.

Reč je o južnokorejskoj influenserki Shashaile, čije fotografije već mesecima izazivaju lavinu komentara na društvenim mrežama.

Glava "veličine graška", vrat kao kod žirafe

Na prvi pogled, Šašaile izgleda kao savršena verzija standarda lepote koji dominiraju u Južnoj Koreji.

Duge noge, veoma uzak struk, ogromne oči, izrazito oštra V-linija brade i besprekorna koža samo su deo izgleda koji prikazuje na mrežama.

Međutim, što duže ljudi gledaju njene fotografije, sve više detalja počinje da deluje potpuno neprirodno.

Njena glava izgleda neproporcionalno mala u odnosu na telo, vrat ekstremno izdužen, dok se oči i crte lica razlikuju gotovo na svakoj objavi.

Upravo zbog toga internet je preplavljen komentarima poput:

„Da li je ovo stvarna osoba?“

„Kako joj je glava toliko mala?“

„Izgleda kao lik iz animacije“

„Ovo više nije fotošop, ovo je umetnost“

Ne krije da koristi ekstremnu obradu fotografija

Za razliku od mnogih influensera koji pokušavaju da sakriju obradu slika, Šašaile to uopšte ne radi.

Njene fotografije su toliko očigledno izmenjene da mnogi smatraju da više ni ne pokušava da izgleda realistično, već da je čitava priča zapravo deo njenog prepoznatljivog identiteta.

I upravo tu počinje prava misterija njenog uspeha.

Dok je jedni napadaju, drugi joj se dive

Na jednom profilu prati je oko 300.000 ljudi, dok na drugom ima više od pola miliona pratilaca.

Reakcije publike potpuno su podeljene.

Jedni tvrde da promoviše nerealne standarde lepote i obmanjuje mlade devojke, dok drugi smatraju da je njen izgled zapravo vrsta digitalne umetnosti i provokacije.

Treći su ubeđeni da je sve deo genijalnog marketinškog plana.

Iza svega se krije ozbiljan biznis

Posebnu pažnju izaziva činjenica da influenserka na gotovo svakoj fotografiji nosi luksuznu garderobu koja se prodaje upravo u njenoj internet prodavnici.

I dok se internet raspravlja o njenom izgledu, prodaja navodno neprestano raste.

Negativne komentare ne briše, niti na njih odgovara, što dodatno povećava interesovanje publike.

Fotošop kao nova vrsta umetnosti?

Stručnjaci za društvene mreže smatraju da je upravo u tome ključ njenog uspeha.

Dok većina influensera pokušava da obradi fotografije tako da promene budu neprimetne, Šašaile radi potpuno suprotno — njena obrada je toliko ekstremna da prestaje da deluje kao pokušaj prevare i postaje svojevrsna vizuelna provokacija.

U zemlji poput Južne Koreje, gde su estetske procedure, filteri i strogi standardi lepote deo svakodnevice, mnogi njen sadržaj vide kao bunt protiv savršenstva koje društvo nameće.