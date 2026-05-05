Putovanje može biti stresno — naročito kada vam se izgubi prtljag. Ipak, čak i nešto naizgled banalno poput boje kofera može vam pomoći da izbegnete neprijatne situacije.

Za mnoge je odmor najlepši deo godine — sunce, opuštanje i beg od svakodnevice. Međutim, stres često počinje još na aerodromu. Između čekiranja i pravila za ručni prtljag, postoji jedan neočekivan faktor koji mnogi zanemaruju: boja vašeg kofera.

Zašto boja nije samo estetski izbor

Kada biraju kofer, putnici najčešće razmišljaju o veličini, težini i izdržljivosti, dok boja ostaje u drugom planu. Ipak, upravo ona može igrati ključnu ulogu kada treba brzo prepoznati prtljag na traci.

Tamne i neutralne nijanse jesu praktične, ali imaju jednu manu — na pokretnoj traci većina kofera izgleda gotovo identično. To često dovodi do zabune, pa nije retkost da neko uzme tuđ kofer ili da vi svoj jednostavno ne primetite na vreme.

Najčešća greška putnika

Boje poput crne, tamnoplave i sive i dalje su najpopularnije jer deluju elegantno i manje se prljaju. Međutim, prema rečima predstavnika Fraport AG (operatera aerodroma u Frankfurt), upravo tu nastaje problem — ogroman broj putnika koristi gotovo identične kofere.

Situacija je dodatno izražena kod popularnih brendova gde veliki broj ljudi ima isti model i boju.

Čak ni tamnoplavi ili sivi koferi nisu mnogo bolji — pod aerodromskim svetlom često izgledaju isto kao crni, naročito kada su već korišćeni i imaju ogrebotine.

Kako da vaš kofer bude uočljiv

Ako ipak preferirate klasične boje, postoje jednostavni načini da izdvojite svoj prtljag:

dodajte jarke trake ili oznake

koristite šarene nalepnice

vežite upečatljiv privezak ili maramu za ručku

Ove male promene mogu značajno smanjiti šansu za zabunu.

Šta ako se kofer izgubi

Ako uprkos svemu dođe do gubitka prtljaga, najvažnije je reagovati brzo:

odmah prijavite nestanak avio-kompaniji (na šalteru ili online)

ostavite adresu na kojoj boravite kako bi vam kofer mogao biti dostavljen

razmislite o korišćenju uređaja za praćenje

Boja kofera možda deluje kao sitnica, ali može napraviti veliku razliku na putovanju. U moru identičnog prtljaga, mali detalj često znači brže prepoznavanje — i manje stresa na početku odmora.