Viralna matematička zagonetka, prvobitno objavljena na engleskom jeziku, zbunila je mnoge na internetu jer se tačan odgovor može pronaći samo pažljivom pažnjom na jednu reč u originalnoj verziji zadatka.

Pitanje

Zagonetku je na društvenoj mreži X podelila jedna korisnica, opisujući je kao „težu nego što izgleda“. Ali, rešenje je zapravo prilično jednostavno ako pažljivo pročitate pitanje.

Pitanje glasi: „Ja sam veći od 5, ali manji od 15. Osim 1 i sebe, deljiv sam samo sa 3. Koji sam broj?“

Ključ je pažljivo pročitati svaku reč. Mnogi u komentarima su bili zbunjeni rečju „samo“, zbog čega su ponudili pogrešan odgovor. Izbor je sveden na brojeve između 5 i 15, a uslov da je broj deljiv sa 3 dodatno ga sužava.

Odgovor



Tačan odgovor je 9.

Većina onih koji su pogrešili mislila je da je rešenje 6 ili 12. Iako su oba broja deljiva sa 3, oni nisu tačan odgovor jer zagonetka traži broj koji je, osim 1 i samog sebe, deljiv samo sa 3. Broj 6 je deljiv sa 1, 2, 3 i 6, dok je 12 deljiv sa 1, 2, 3, 4, 6 i 12.

S druge strane, broj 9 je deljiv sa 1, 3 i 9. To znači da je 3 jedini broj, osim 1 i samog broja 9, sa kojim je deljiv. Upravo zato je 9 tačno rešenje.