Na internetu se ponovo širi vizuelna mozgalica koja je mnogima zadala muke i testirala moć zapažanja. Reč je o ilustraciji koja na prvi pogled prikazuje grupu ljudi, ali se među njima krije i jedan skriveni detalj.

Zadatak je jednostavan u teoriji, ali znatno teži u praksi – potrebno je pronaći mačku među desetinama nacrtanih ljudi, i to za manje od pet sekundi.

Test za pažnju i fokus

Ovakve ilustracije postale su veoma popularne na društvenim mrežama jer na zabavan način testiraju koncentraciju, brzinu zapažanja i sposobnost da se uoče detalji koji odstupaju od okruženja.

Na prvi pogled, scena deluje potpuno homogeno, što dodatno otežava pronalaženje skrivenog elementa.

Gde se krije mačka?

Oni koji su uspeli da brzo reše zadatak navode da se mačka nalazi u donjem levom delu ilustracije, gotovo stopljena sa ostalim elementima crteža.

Zbog načina na koji je uklopljena, mnogi je uopšte ne primete u prvih nekoliko sekundi, što ovu mozgalicu čini posebno izazovnom.

Ova mozgalica još jednom pokazuje koliko naš mozak lako može da previdi očigledne stvari kada je fokus usmeren na širu sliku.

Ovakvi vizuelni testovi nastavljaju da budu popularni jer kombinuju zabavu i izazov, a često izazivaju i debatu među korisnicima o tome koliko smo zapravo pažljivi u svakodnevnom životu.