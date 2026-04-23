Čuvena „Ajnštajnova zagonetka“ godinama kruži internetom i redovno privlači pažnju svih koji vole logičke izazove. Iako se često pripisuje Albertu Ajnštajnu, za to ne postoje pouzdani dokazi. Ipak, njegovo ime ovoj misaonoj igri daje dodatnu težinu i privlačnost.

Navodno samo 2 odsto ljudi može da reši ovu zagonetku. S obzirom na njenu složenost, jasno je da nije reč o lakom zadatku, jer zahteva visok nivo koncentracije i logičkog razmišljanja. Zanimljivo je da je popularnost „Ajnštajnove zagonetke“ bila tolika da se njome bavio i Stanford.

Zadatak na prvi pogled deluje jednostavno: postoji ulica sa pet kuća, od kojih je svaka druge boje. U svakoj kući živi po jedna osoba, a svaka od njih ima različitu nacionalnost, kućnog ljubimca, omiljeno piće i marku cigareta. Cilj je da, na osnovu ukupno 15 tragova, otkrijete ko ima ribu kao kućnog ljubimca. Svaki novi trag sužava izbor i vodi vas ka rešenju.

U zagonetki važe sledeće činjenice:

Britanac živi u crvenoj kući

Šveđanin ima psa

Danac pije čaj

Norvežanin živi u prvoj kući

Nemac puši cigarete marke Prince

Zelena kuća nalazi se levo od bele kuće

U zelenoj kući pije se kafa

Osoba koja puši Pall Mall ima ptice

U žutoj kući puše se Dunhill cigarete

U srednjoj kući pije se mleko

Osoba koja puši Blend živi pored osobe koja ima mačku

Osoba koja ima konja živi pored osobe koja puši Dunhill

Osoba koja puši Bluemaster pije pivo

Osoba koja puši Blend živi pored osobe koja pije vodu

Norvežanin živi pored plave kuće

Na osnovu ovih informacija potrebno je povezati sve podatke i utvrditi tačan raspored. Problem nije u pojedinačnim tragovima, već u njihovom kombinovanju. Rešenje zahteva sistematičan pristup, često uz pomoć tabele ili dijagrama, kako bi se isključile pogrešne mogućnosti i povezale one preostale.

Mnogi odustanu jer je potrebno strpljenje i pažljivo praćenje svih uslova bez greške. Upravo zato ova zagonetka važi za jednu od najtežih logičkih igara koje su postale viralne.

Rešenje zagonetke

Kada unesete prve očigledne podatke u tabelu, rešenje polako počinje da se slaže samo od sebe. Počnite od tragova koje odmah možete upisati. Znate da osoba u srednjoj kući pije mleko, kao i da Norvežanin živi u prvoj kući. Kada to zabeležite, otvara se prostor za dalju logiku.

Na primer, jedan trag kaže da Norvežanin živi pored plave kuće. Pošto je on u prvoj kući, jedina kuća pored njegove je druga, što znači da je druga kuća plava. Dalje popunjavanje ide istim principom – isključivanjem i povezivanjem tragova. Korak po korak, svaka nova informacija sužava mogućnosti dok ne ostane samo jedno logično rešenje za svaku kategoriju.

U jednom trenutku, kada dođete do pitanja ko ima konja, situacija postaje nešto složenija. Tada pomaže da u preostala prazna polja upišete sve moguće opcije i zatim ih postepeno eliminišete.

Kada to uradite, videćete da je voda jedina moguća opcija za prvu kuću. Od tog trenutka ostatak slagalice rešava se istom metodom dedukcije – povezivanjem tragova i isključivanjem nemogućih kombinacija – sve dok ne dobijete potpuno i tačno rešenje.

Kada se svi tragovi pravilno povežu, dolazi se do zaključka: ribu ima Nemac, koji živi u zelenoj kući, pije kafu i puši cigarete marke Prince.