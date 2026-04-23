Čuvena „Ajnštajnova zagonetka“ godinama kruži internetom i redovno privlači pažnju svih koji vole logičke izazove. Iako se često pripisuje Albertu Ajnštajnu, za to ne postoje pouzdani dokazi. Ipak, njegovo ime ovoj misaonoj igri daje dodatnu težinu i privlačnost.
Navodno samo 2 odsto ljudi može da reši ovu zagonetku. S obzirom na njenu složenost, jasno je da nije reč o lakom zadatku, jer zahteva visok nivo koncentracije i logičkog razmišljanja. Zanimljivo je da je popularnost „Ajnštajnove zagonetke“ bila tolika da se njome bavio i Stanford.
Zadatak na prvi pogled deluje jednostavno: postoji ulica sa pet kuća, od kojih je svaka druge boje. U svakoj kući živi po jedna osoba, a svaka od njih ima različitu nacionalnost, kućnog ljubimca, omiljeno piće i marku cigareta. Cilj je da, na osnovu ukupno 15 tragova, otkrijete ko ima ribu kao kućnog ljubimca. Svaki novi trag sužava izbor i vodi vas ka rešenju.
U zagonetki važe sledeće činjenice:
- Britanac živi u crvenoj kući
- Šveđanin ima psa
- Danac pije čaj
- Norvežanin živi u prvoj kući
- Nemac puši cigarete marke Prince
- Zelena kuća nalazi se levo od bele kuće
- U zelenoj kući pije se kafa
- Osoba koja puši Pall Mall ima ptice
- U žutoj kući puše se Dunhill cigarete
- U srednjoj kući pije se mleko
- Osoba koja puši Blend živi pored osobe koja ima mačku
- Osoba koja ima konja živi pored osobe koja puši Dunhill
- Osoba koja puši Bluemaster pije pivo
- Osoba koja puši Blend živi pored osobe koja pije vodu
- Norvežanin živi pored plave kuće
Na osnovu ovih informacija potrebno je povezati sve podatke i utvrditi tačan raspored. Problem nije u pojedinačnim tragovima, već u njihovom kombinovanju. Rešenje zahteva sistematičan pristup, često uz pomoć tabele ili dijagrama, kako bi se isključile pogrešne mogućnosti i povezale one preostale.
Mnogi odustanu jer je potrebno strpljenje i pažljivo praćenje svih uslova bez greške. Upravo zato ova zagonetka važi za jednu od najtežih logičkih igara koje su postale viralne.
Rešenje zagonetke
Kada unesete prve očigledne podatke u tabelu, rešenje polako počinje da se slaže samo od sebe. Počnite od tragova koje odmah možete upisati. Znate da osoba u srednjoj kući pije mleko, kao i da Norvežanin živi u prvoj kući. Kada to zabeležite, otvara se prostor za dalju logiku.
Na primer, jedan trag kaže da Norvežanin živi pored plave kuće. Pošto je on u prvoj kući, jedina kuća pored njegove je druga, što znači da je druga kuća plava. Dalje popunjavanje ide istim principom – isključivanjem i povezivanjem tragova. Korak po korak, svaka nova informacija sužava mogućnosti dok ne ostane samo jedno logično rešenje za svaku kategoriju.
U jednom trenutku, kada dođete do pitanja ko ima konja, situacija postaje nešto složenija. Tada pomaže da u preostala prazna polja upišete sve moguće opcije i zatim ih postepeno eliminišete.
Kada to uradite, videćete da je voda jedina moguća opcija za prvu kuću. Od tog trenutka ostatak slagalice rešava se istom metodom dedukcije – povezivanjem tragova i isključivanjem nemogućih kombinacija – sve dok ne dobijete potpuno i tačno rešenje.
Kada se svi tragovi pravilno povežu, dolazi se do zaključka: ribu ima Nemac, koji živi u zelenoj kući, pije kafu i puši cigarete marke Prince.
