Naizgled jednostavna ilustracija prikazuje krug ispunjen gustim spiralnim linijama, ali pitanje koje je pokrenulo lavinu komentara glasi: „Koji broj vidite?“

Dok su neki tvrdili da im je odgovor odmah bio jasan, drugi su ostali potpuno zbunjeni, pa čak i zabrinuti za svoj vid.

Sve je počelo kada je korisnik platforme X, nekadašnjeg Twittera, objavio sliku uz jednostavno pitanje: „Da li vidite broj? Ako ga vidite, koji broj?“

Ubrzo su usledile stotine odgovora, ali umesto jednog tačnog rešenja pojavilo se više različitih tumačenja.

Jedan korisnik napisao je da vidi samo broj 528 i zapitao se da li bi trebalo da zakaže pregled kod očnog lekara. Drugi su tvrdili da vide znatno više cifara, dok su pojedinci priznali da ne uspevaju da razaznaju nijedan broj.

Prema mišljenju nekih učesnika rasprave, odgovor zavisi od osetljivosti očiju na kontrast i načina na koji mozak obrađuje vizuelne informacije. Upravo zbog toga ista slika kod različitih ljudi izaziva potpuno različite rezultate.

Neki su otišli i korak dalje pa su koristili programe za obradu fotografija kako bi pojačali kontrast i uklonili deo spiralnih šara. Nakon toga tvrdili su da se na slici zapravo mogu uočiti brojevi 45283.

Međutim, ni to nije zaustavilo raspravu. Mnogi i dalje tvrde da vide samo deo brojeva, dok drugi navode da im se cifre pojavljuju tek nakon dužeg posmatranja slike.

Pojedini korisnici dali su čitavoj priči gotovo filozofsku dimenziju. Jedan komentar posebno je privukao pažnju:

„Što duže gledaš, vidiš sve više. U senkama ima života, zato ne dozvoli da te svetlost zaslepi.“

Naravno, bilo je i šaljivih reakcija. Jedan korisnik je kroz smeh napisao da je prethodne večeri video sve brojeve bez problema, ali da ih je sledećeg jutra uspeo da prepozna znatno manje.

Stručnjaci objašnjavaju da optičke iluzije funkcionišu tako što zbunjuju način na koji mozak tumači informacije koje prima od očiju. Zbog razlika u percepciji, iskustvu i osetljivosti na kontrast, dve osobe mogu posmatrati potpuno istu sliku i videti različite stvari.

Upravo zato ovakve mozgalice postaju viralne – ne postoji jedinstveno iskustvo, pa svako želi da proveri da li vidi isto što i drugi.

A vi? Koliko brojeva uspevate da uočite na ovoj optičkoj iluziji?