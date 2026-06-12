Veze na daljinu godinama su tema brojnih rasprava. Dok jedni veruju da prava ljubav može da izdrži i hiljade kilometara razdvojenosti, drugi smatraju da je gotovo nemoguće sačuvati bliskost i zajedničke planove kada partneri ne dele svakodnevni život.

Posebno su izazovne situacije kada jedan partner odlazi u inostranstvo kako bi zaradio za bolju budućnost, dok drugi ostaje kod kuće. Upravo takvu životnu priču podelio je muškarac koji je nakon tri godine veze na daljinu doživeo neprijatno iznenađenje.

Planirali su zajednički život, kuću i porodicu

Svoje iskustvo podelio je na Fejsbuk grupi „Život u Nemačkoj“, gde je zatražio savet i mišljenje drugih ljudi.

„Devojka je ostala u Hrvatskoj, a ja sam radio u Hamburgu. Veza na daljinu trajala je tri godine. Pričali smo o kući, deci i zajedničkoj budućnosti“, napisao je.

Međutim, ono što je saznao prošle nedelje potpuno ga je slomilo.

„Saznao sam da se udaje za drugog. Rekla mi je da više nije mogla da čeka. Ja sam ovde radio dan i noć za našu budućnost. Ne mogu da dođem sebi od šoka“, priznao je.

Na kraju je postavio pitanje koje je pokrenulo brojne komentare:

„Da li je još neko izgubio sve zbog rada u inostranstvu?“

Lavina reakcija na društvenim mrežama

Njegova ispovest izazvala je veliku pažnju korisnika društvenih mreža, a mnogi su pokušali da mu pruže podršku.

„Ništa nisi izgubio. Da je bila prava osoba za tebe, ostala bi uz tebe bez obzira na udaljenost.“

„Imaš iskustvo, posao i život pred sobom. Vreme će pokazati da te čeka neko ko će ceniti ono što gradiš.“

„Ako te je zaista volela, ne bi odustala. Nastavi dalje i radi na sebi.“

Bilo je i onih koji su istakli da veze na daljinu jednostavno nisu za svakoga.

„Mnogi ne mogu godinama da žive bez partnera pored sebe. Neki takav odnos ni ne doživljavaju kao pravu vezu“, glasio je jedan od komentara.

Šta kažu stručnjaci o vezama na daljinu?

Iako mnogi smatraju da su veze na daljinu unapred osuđene na neuspeh, psiholozi navode da udaljenost sama po sebi nije najveći problem.

Uspeh takvih odnosa najčešće zavisi od nekoliko ključnih faktora:

Otvorene i redovne komunikacije,

Međusobnog poverenja,

Zajedničkih životnih ciljeva,

Jasnog plana kada će partneri ponovo živeti zajedno.

Stručnjaci ističu da veze koje nemaju definisan rok za završetak razdvojenosti mnogo češće prolaze kroz krize i završavaju raskidom.

Nije uvek problem nedostatak ljubavi

Psiholozi naglašavaju da mnoge dugogodišnje veze na daljinu ne pucaju zato što je ljubav nestala, već zato što jedan od partnera više ne može da se nosi sa neizvesnošću.

Upravo rečenica koju je muškarac iz ove priče čuo od svoje partnerke – da više nije mogla da čeka – često se pojavljuje među najčešćim razlozima za prekid ovakvih odnosa.

Na kraju, stručnjaci zaključuju da sudbinu veze retko određuje broj kilometara između dvoje ljudi. Mnogo važnije je da oba partnera imaju istu viziju budućnosti i jasan put kojim zajedno žele da idu.

Kada ta zajednička slika nestane, ni najjača osećanja ponekad nisu dovoljna da održe vezu.