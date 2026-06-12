Društvene mreže svakodnevno su prepune saveta za domaćinstvo, a mnogi korisnici bez razmišljanja isprobavaju recepte i trikove koji obećavaju brzo i jednostavno rešenje za različite probleme. Međutim, iskustvo jedne žene iz Španije pokazalo je da takvi eksperimenti ponekad mogu imati ozbiljne posledice.

Njena priča izazvala je veliku pažnju javnosti i ponovo otvorila pitanje koliko su bezbedni saveti koji se šire internetom.

Želela je da se reši insekata, a završila na lečenju

Araseli iz Španije odlučila je da podeli svoje iskustvo kako bi upozorila druge na moguće rizike.

Gostujući u emisiji „Y ahora Sonsoles“ na televiziji Antena 3, ispričala je da je želela da se oslobodi muva i komaraca u svom domu pa je napravila smesu prema receptu koji je pronašla na internetu.

Mešavina je sadržala:

Vodu,

Šećer,

Jabukovo sirće,

Deterdžent za pranje sudova.

Nakon pripreme, posudu sa smesom ostavila je u zatvorenoj prostoriji bez provetravanja tokom čitavog dana.

Ubrzo nakon toga pojavili su se ozbiljni zdravstveni problemi.

„Upala bronhija se pretvorila u upalu pluća“

Araseli tvrdi da su se simptomi razvili veoma brzo i da je morala da potraži medicinsku pomoć.

„Izazvalo mi je upalu bronhija koja je kasnije prerasla u upalu pluća“, ispričala je.

Lekari su joj u početku prepisali antibiotike, ali prema njenim rečima, stanje se nije popravljalo. Nedeljama je osećala iscrpljenost, a pojavili su se i problemi sa varenjem.

Kada su tegobe postale još ozbiljnije, ponovo je hospitalizovana, gde je primala infuzije i terapiju protiv bolova.

„Bilo mi je veoma loše i ne bih volela da bilo ko prođe kroz isto“, rekla je.

Da li je kućna mešavina zaista uzrokovala zdravstvene probleme?

Prema navodima španske televizije, postoji mogućnost da je problem nastao zbog kombinacije deterdženta sa ostalim sastojcima i dužeg boravka u neprovetrenom prostoru.

Ipak, važno je naglasiti da nije objavljen zvaničan medicinski nalaz niti stručna analiza koja bi nedvosmisleno potvrdila da je upravo ova mešavina bila direktan uzrok njenog zdravstvenog stanja.

Zbog toga se njena ispovest pre svega može posmatrati kao upozorenje i lično iskustvo, a ne kao naučno potvrđena veza između preparata i bolesti.

Stručnjaci upozoravaju na oprez

Poslednjih godina brojni kućni trikovi postali su viralni zahvaljujući TikToku, Instagramu i Fejsbuku. Mnogi od njih obećavaju jednostavna i jeftina rešenja za svakodnevne probleme, ali stručnjaci upozoravaju da mešanje različitih hemijskih sredstava može biti rizično.

Posebno se savetuje oprez kod preparata koji se koriste u zatvorenim prostorijama, kao i kod recepata čije dejstvo i bezbednost nisu stručno provereni.

Stručnjaci preporučuju da se prilikom korišćenja bilo kakvih kućnih preparata prostor redovno provetrava, a da se hemijska sredstva nikada ne kombinuju bez jasnih uputstava proizvođača.

„Nikada više ne bih ponovila taj eksperiment“

Nakon svega što je prošla, Araseli kaže da je izvukla važnu životnu lekciju.

„Umalo sam umrla zbog nečega za šta sam verovala da je bezazlen kućni trik“, poručila je.

Njena priča još jednom podseća da saveti sa interneta mogu delovati jednostavno i bezopasno, ali da ih uvek treba proveriti pre nego što ih primenimo u sopstvenom domu.