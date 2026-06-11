Međutim, upravo tu nastaje zamka.

Negde među desetinama identičnih brojeva sakrio se jedan uljez. Razlika je toliko mala da većina ljudi prođe pored njega nekoliko puta pre nego što ga primeti.

Ako mislite da imate oštro oko, vreme je za izazov.

Imate samo 20 sekundi

Pravila su jednostavna.

Pred vama je mreža brojeva 746, a vaš zadatak je da pronađete broj koji se razlikuje od svih ostalih.

Nemojte zumirati sliku i ne pomerajte ekran. Pogledajte je onako kako biste pogledali bilo koju drugu fotografiju i pokušajte da pronađete grešku za manje od 20 sekundi.

Spremni?

Vreme počinje sada.

Zašto je ova mozgalica toliko teška?

Iako deluje jednostavno, ova vrsta testa koristi jednu od najvećih slabosti ljudskog mozga.

Kada ugledamo veliki broj identičnih elemenata, mozak vrlo brzo prestaje da obrađuje svaki detalj pojedinačno i počinje da prepoznaje obrazac.

Drugim rečima, više ne čitate svaki broj, već samo pretpostavljate da su svi isti.

Upravo zato uljez uspeva da se sakrije gotovo pred očima.

Trik koji koriste najbrži

Ljudi koji ovakve zadatke rešavaju za nekoliko sekundi ne posmatraju ceo broj odjednom.

Umesto toga fokusiraju samo jednu cifru.

Na primer:

pratite samo srednju cifru

ili samo poslednju cifru u svakom redu

krećite se red po red, bez preskakanja

Tako mozak mnogo lakše registruje odstupanje.

Greška koju pravi većina

Najčešći razlog zbog kojeg ljudi ne uspeju da pronađu uljeza jeste preterano samopouzdanje.

Posle nekoliko sekundi počnu da "preleću" preko redova i veruju da će drugačiji broj sami uočiti.

Upravo tada ga najčešće i propuštaju.

Kreatori ovakvih mozgalica dobro znaju kako funkcioniše ljudska pažnja, pa uljeza uglavnom smeštaju u sredinu ili donji deo slike, tamo gde koncentracija prirodno opada.

Da li ste uspeli?

Ako ste pronašli drugačiji broj za manje od 20 sekundi, spadate među mali broj ljudi sa veoma razvijenom moći zapažanja.

Ako niste, ne brinite.

Ovakve optičke i logičke mozgalice osmišljene su upravo tako da prevare mozak i pokažu koliko lako previdimo detalje kada mislimo da već znamo šta gledamo.

Pogledajte sliku još jednom. Ovog puta možda ćete ga uočiti gotovo odmah.