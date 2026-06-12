Kada temperature dostignu letnje maksimume, većina ljudi očekuje umor, znojenje i fizičku iscrpljenost. Međutim, stručnjaci upozoravaju da posledice vrućine ne pogađaju samo telo, već i mozak.

Tokom toplih dana organizam ulaže dodatnu energiju kako bi održao normalnu telesnu temperaturu, a upravo taj proces može uticati na koncentraciju, pamćenje, raspoloženje i sposobnost donošenja odluka. Zato nije neobično što se tokom toplotnih talasa mnogi osećaju nervoznije, rasejanije i mentalno iscrpljenije nego inače.

Zašto mozak teže funkcioniše na visokim temperaturama?

Kada temperatura okoline značajno poraste, telo aktivira niz mehanizama za hlađenje kako bi zaštitilo vitalne organe. Međutim, ukoliko organizam ne uspe dovoljno efikasno da se rashladi, može doći do povećanja temperature mozga, što utiče na njegov rad.

Stručnjaci objašnjavaju da takve promene mogu poremetiti funkcionisanje neurotransmitera – hemijskih supstanci koje omogućavaju komunikaciju između nervnih ćelija.

Posledice se mogu manifestovati kroz:

Smanjenu koncentraciju,

Sporije procesuiranje informacija,

Veću razdražljivost,

Osećaj mentalnog umora,

Teže donošenje odluka.

Mnogi ljudi tokom velikih vrućina primećuju da im je potrebno više vremena za obavljanje svakodnevnih zadataka i da teže održavaju fokus nego inače.

Dehidracija dodatno opterećuje mozak

Jedan od najvećih problema tokom vrelih dana jeste nedovoljan unos tečnosti.

Kada telo izgubi više vode nego što unese, dolazi i do gubitka važnih minerala i elektrolita koji učestvuju u brojnim procesima neophodnim za normalno funkcionisanje organizma.

Čak i blaga dehidracija može dovesti do:

Slabije koncentracije,

Problema sa pamćenjem,

Osećaja konfuzije,

Smanjene mentalne oštrine,

Pada produktivnosti.

Zbog toga stručnjaci naglašavaju da žeđ ne treba čekati kao signal za unos tečnosti, jer je organizam tada već delimično dehidriran.

Simptomi koje ne treba ignorisati

Telo obično šalje jasne znakove da teško podnosi visoke temperature.

Među najčešćim simptomima su:

Umor i malaksalost,

Glavobolja,

Vrtoglavica,

Osećaj iscrpljenosti,

Razdražljivost i nervoza.

Ako se ovi simptomi zanemare, mogu se razviti ozbiljniji problemi povezani sa pregrevanjem organizma.

Kako zaštititi mozak tokom toplotnog talasa?

Dobra vest je da nekoliko jednostavnih navika može značajno smanjiti negativan uticaj vrućine na organizam.

Stručnjaci preporučuju:

Redovan unos vode tokom celog dana,

Boravak u klimatizovanim ili rashlađenim prostorijama,

Izbegavanje direktnog sunca u najtoplijem delu dana,

Smanjenje intenzivnih fizičkih aktivnosti tokom podnevnih sati,

Rashlađivanje tela hladnim tuševima ili vlažnim peškirima.

Posebnu pažnju trebalo bi da obrate starije osobe, deca i hronični bolesnici, jer su osetljiviji na posledice visokih temperatura.

Vrućina utiče i na raspoloženje

Istraživanja pokazuju da tokom perioda ekstremnih vrućina raste nivo stresa, nervoze i emocionalne iscrpljenosti. Mnogi ljudi tada postaju manje strpljivi, češće ulaze u konflikte i teže kontrolišu emocije.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se tokom najtoplijih dana tempo aktivnosti prilagodi vremenskim uslovima i da se organizmu omogući dovoljno odmora.

Briga o hidrataciji i rashlađivanju nije važna samo za fizičko zdravlje. Ona direktno utiče i na sposobnost mozga da efikasno funkcioniše, što je posebno važno tokom dugotrajnih letnjih vrućina.