Iako se često smatra da muškarci u intimnim odnosima nastupaju potpuno samouvereno i bez zadrške, stvarnost je nešto drugačija. Iza spoljašnjeg utiska sigurnosti neretko se kriju dileme, nesigurnosti i pritisci o kojima se retko govori.

Stručnjaci ističu da su takva osećanja potpuno normalna i da ih povremeno doživljava veliki broj muškaraca. Problem nastaje kada unutrašnji pritisak postane toliko izražen da počne da utiče na opuštenost, povezanost sa partnerkom i kvalitet zajedničkog iskustva.

Nesigurnost se javlja češće nego što mnogi misle

Tokom intimnih trenutaka dovoljno je da nešto poremeti prirodan tok događaja kako bi se pojavila nelagodnost.

To mogu biti:

Trenutni gubitak koncentracije,

Neočekivana fizička neprijatnost,

Osećaj da stvari ne teku onako kako su zamišljene,

Preterano razmišljanje o sopstvenom ponašanju.

Iako većina muškaraca pokušava da zadrži utisak potpune kontrole, takve situacije često izazivaju unutrašnju napetost i želju da se što pre „vrati sve u normalu“.

Najveći pritisak stvara pitanje: „Da li je zadovoljna?“

Jedna od najčešćih misli koja se javlja tokom intimnog odnosa jeste procenjivanje reakcije partnerke.

Mnogi muškarci razmišljaju:

Da li partnerka zaista uživa?

Da li je zadovoljna?

Da li nešto rade pogrešno?

Da li su njene reakcije iskrene?

Iako je želja da partner bude zadovoljan potpuno prirodna, konstantno analiziranje može imati suprotan efekat. Umesto da doprinese bliskosti, ono često odvlači pažnju sa samog trenutka i povećava osećaj pritiska.

Težnja ka savršenstvu može pokvariti spontanost

Savremeno društvo često nameće očekivanje da sve mora biti idealno, pa se taj obrazac prenosi i na intimne odnose.

Kada osoba počne da razmišlja o tome da svaki trenutak mora biti besprekoran, javlja se dodatna tenzija. Stručnjaci upozoravaju da upravo takva očekivanja mogu narušiti spontanost i prirodnost, koje su među najvažnijim elementima kvalitetne intimnosti.

Fizičke neprijatnosti mogu prekinuti raspoloženje

Pored psiholoških faktora, i sasvim bezazlene fizičke situacije mogu izazvati nelagodnost.

Među najčešćim su:

Grčevi u mišićima,

Neudobni položaji,

Iznenadni prekidi ritma,

Umor ili pad energije.

Takvi trenuci često nisu ozbiljni, ali mogu nakratko preusmeriti fokus sa uživanja na rešavanje problema, što kod pojedinih muškaraca izaziva dodatnu nervozu.

Otvorena komunikacija smanjuje pritisak

Psiholozi naglašavaju da većina nesigurnosti nastaje zbog pretpostavki i pokušaja da se „čitaju misli“ partnera.

Otvorena komunikacija, međusobno poverenje i realna očekivanja mogu značajno smanjiti pritisak koji mnogi osećaju tokom intimnih odnosa.

Na kraju, stručnjaci podsećaju da bliskost nije takmičenje niti test uspešnosti. Upravo prihvatanje nesavršenosti i opušten pristup često doprinose većem zadovoljstvu i jačoj povezanosti između partnera.