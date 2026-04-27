Kako je naveo izvor za Rojters, predsednik Donald Tramp i Bela kuća nastavljaju da pružaju podršku rukovodstvu Tajne službe posle incidenta koji se desio ispred hotela u kojem je održana večera Udruženja dopisnika Bele kuće.

Očekuje se da će Vajls početkom naredne nedelje razgovarati sa predstavnicima Tajne službe i Ministarstva za unutrašnju bezbednost o bezbednosnim procedurama na velikim događajima kojima prisustvuje predsednik.

Na tom sastanku biće analizirana reakcija nadležnih službi tokom subotnjeg incidenta, kao i moguće dodatne mere za unapređenje sigurnosti u sličnim situacijama u budućnosti.