Upravo zato je redovno pranje zavesa važnije nego što mnogi misle.

Iako doprinose lepšem izgledu prostora i stvaraju prijatnu atmosferu, njihova tkanina svakodnevno upija nečistoće iz okoline.

Zašto je održavanje zavesa važno

U urbanim sredinama zavese funkcionišu kao svojevrsni filter. Kroz otvorene prozore u prostor ulaze:

prašina

polen

dim

vlaga

mirisi iz kuhinje

Sve ove čestice se zadržavaju u materijalu, čak i kada zavese na prvi pogled izgledaju čisto.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da retko pranje zavesa može uticati ne samo na izgled doma, već i na kvalitet vazduha u prostoru.

Koliko često prati zavese

Pitanje „koliko često prati zavese“ zavisi od uslova u kojima živite, ali postoje opšte preporuke:

na svaka 3 do 6 meseci u standardnim uslovima

na svaka 3 meseca u gradovima

češće ako imate kućne ljubimce ili pušite

redovno u kuhinji i kupatilu zbog vlage i masnoće

Osobe koje imaju alergije treba posebno da vode računa o redovnom pranju zavesa.

Kako održavati zavese između pranja

Održavanje zavesa ne podrazumeva samo pranje. Postoje jednostavne navike koje pomažu da duže ostanu čiste:

povremeno usisavanje nastavkom za tkaninu

protresanje zavesa

redovno provetravanje prostorije

Ove metode smanjuju nakupljanje prašine i produžavaju svežinu materijala.

Pravilno pranje zavesa

Pre pranja uvek proverite uputstvo na etiketi. Preporučuje se:

skidanje dodataka i kukica

pranje na blagom programu

korišćenje niže temperature

Nakon pranja, zavese je najbolje ostaviti da se prirodno osuše. Možete ih vratiti na prozor dok su još blago vlažne kako bi zadržale oblik i izbegli peglanje.

Zašto ne treba odlagati pranje

Ako zavese perete retko i bez jasnog rasporeda, velika je verovatnoća da to ne radite dovoljno često. One svakodnevno skupljaju nečistoće iz vazduha, a u gradskim sredinama tih čestica ima više nego ikada.

Redovno održavanje zavesa jednostavan je način da vaš dom ostane čist, svež i zdrav za boravak.