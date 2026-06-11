Ovan

Ulazak Meseca u Bika stavlja fokus na finansije i materijalnu sigurnost. Vreme je da na kratko ostavite po strani velike ambicije i sagledate realno stanje stvari. Intuicija će vam pomoći da otkrijete gde vam odlazi novac ili energija bez pravog rezultata.

Savet astrologa: Ne forsirajte napredak po svaku cenu. Danas više dobijate očuvanjem postojećih pozicija nego osvajanjem novih.

Bik

Mesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju, samopouzdanje i pojačanu intuiciju. Ovo je odličan trenutak da razmislite o svom mestu u svetu i navikama koje vam pomažu ili odmažu.

Savet astrologa: Donosite odluke koje se tiču ličnog blagostanja i granica. Verujte prvom utisku o ljudima.

Blizanci

Pred vama je dan za mentalni reset. Dobro je vreme za planiranje, analiziranje i rad u tišini. Moguće je da isplivaju stare greške u dokumentima ili administraciji, ali ćete ih lako rešiti.

Savet astrologa: Usporite tempo i odvojite vreme za sebe. Ako možete, radite iz kuće.

Rak

Ovaj lunarni dan pomoći će vam da jasnije sagledate ljude iz svog okruženja. Biće vam mnogo lakše da procenite ko vam zaista želi dobro, a ko gleda samo svoj interes.

Savet astrologa: Ne plašite se da promenite način komunikacije sa ljudima koji ne poštuju dogovore. Iskrenost će vas zaštititi od budućih razočaranja.

Lav

Karijera, status i ugled danas dolaze u prvi plan. Bez mnogo iluzija moći ćete da procenite gde se zaista nalazite i kakve su vam perspektive.

Savet astrologa: Pokažite odgovornost i disciplinu. To će ostaviti jači utisak od bilo kakvog hvalisanja.

Devica

Dan donosi odgovore na pitanja koja su vas dugo mučila. Mesec u Biku pomaže vam da teoriju pretvorite u konkretnu korist.

Savet astrologa: Ne držite se slepo starih pravila ako vidite da više ne funkcionišu. Vreme je za novi pristup.

Vaga

Petak traži oprez kada su u pitanju zajedničke finansije i raspodela odgovornosti. Dobar je trenutak da sredite račune i rešite stare nesporazume.

Savet astrologa: Ne prihvatajte olako finansijske obaveze prema drugima. Mogući su pokušaji prevare.

Škorpija

Partnerski odnosi dolaze u fokus. Energija Bika pomaže da se smire tenzije i pronađe zajednički jezik čak i tamo gde je delovalo nemoguće.

Savet astrologa: Saslušajte drugu stranu. Mali ustupak danas može vam doneti veliku korist kasnije.

Strelac

Zdravlje, svakodnevne obaveze i organizacija rada zahtevaju više pažnje. Razmislite kako da radite pametnije, a ne više.

Savet astrologa: Ne preuzimajte previše obaveza. Ravnomerno raspoređen posao doneće najbolje rezultate.

Jarac

Dan donosi emotivnu toplinu, ali i neočekivanu inspiraciju. Kontakti sa porodicom mogu vam vratiti osećaj sigurnosti i podsetiti vas koliko podrške imate.

Savet astrologa: Napravite pauzu od strogih planova. Upravo spontana odluka može probuditi vašu kreativnost.

Vodolija

Fokus se premešta na dom, porodicu i unutrašnji mir. Dobar je trenutak za sređivanje životnog prostora ili rešavanje porodičnih pitanja.

Savet astrologa: Veče provedite sa voljenima. Njihova podrška doneće vam osećaj sigurnosti i mira.

Ribe

Pred vama je mnogo informacija, ali ćete tačno znati šta je važno, a šta nije. Dan pogoduje kraćim putovanjima i rešavanju pitanja vezanih za nekretnine ili nasledstvo.

Savet astrologa: Budite precizni u komunikaciji. Jasno izražavanje sprečiće nesporazume i nepotrebne komplikacije.