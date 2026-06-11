Svi mi vrlo dobro znamo da je sunčana Italija rodno mesto pice. Nekako se sasvim logično nameće da upravo građani ove mediteranske zemlje budu oni najstroži i najobjektivniji degustatori kada je reč o ovom planetarno popularnom jelu. Ipak, kada se jedna žena sa Apeninskog poluostrva našla u unutrašnjosti Srbije i dobila priliku da proba našu pravu, bogatu domaćinsku verziju ovog specijaliteta, njena reakcija je preko noći postala apsolutni internet hit.

Izvesna Lana podelila je na društvenoj mreži Tiktok urnebesan video-snimak koji je do suza nasmejao, ali i duboko podelio korisnike širom Balkana i sveta. Sudar dve potpuno različite kulinarske kulture jednostavno retko kada može da prođe bez prave i autentične drame, a ovo je bio školski primer gastronomskog šoka.

Šok, neverica i svetogrđe zvano kečap u srpskoj piceriji

Kao što je autorka snimka objasnila radoznalim pratiocima u brojnim komentarima ispod svoje objave, ceo ovaj nadasve zabavni događaj odigrao se u jednoj lokalnoj piceriji u Vladičinom Hanu.

Kada je pred gošću iz Italije izneta naša tradicionalna, bogata pica sa nešto debljim testom, prepuna domaćeg sira i jakih nadeva, nesrećna žena se istog trenutka u neverici uhvatila za glavu. Dok se srpski specijalitet pred njenim očima sekao na pozamašne komade, usledio je niz urnebesnih grimasa na njenom licu – od blagog gađenja, pa sve do duboke zabrinutosti i potpunog šoka.

Apsolutni vrhunac ove gastronomske drame usledio je kada su joj domaćini ljubazno ponudili kečap kojim bi mogla da polije svoje vruće parče pice. S obzirom na to da je u Italiji stavljanje ovog industrijskog preliva na picu potpuno i neoprostivo svetogrđe, Italijanka je burno reagovala na sam pomen tog dodatka. Kategorički je ponavljala "ne, ne, ne" i zgroženo gurala flašicu što dalje od sebe, grčevito braneći čast i tradiciju svoje čuvene nacionalne kuhinje.

Presuda uz pribor za jelo: Usledio je potpuni preokret

Ipak, pošto je već imala odvojen komad u svom tanjiru, morala je nekako da pređe na stvar i donese konačnu presudu o srpskom kulinarskom umeću. Mnoge domaće gledaoce je začudilo što je ona vrlo uredno isekla svoje parče koristeći nož i viljušku. Nakon jednog kraćeg, dramatičnog i veoma zamišljenog oklevanja, konačno je rešila da proba našu lokalnu majstoriju iz Vladičinog Hana.

Nakon prvog zalogaja usledio je trenutak tišine i još jedna blago zamišljena faca, a onda se dogodio potpuni preokret! Gošća je na kraju ipak klimnula glavom u znak jasnog i nedosmislenog odobravanja. Bilo je potpuno očigledno da je fantastičan ukus naše domaće pice uspeo da presudi i da baci u senku sve njene dotadašnje sumnje o debelom testu i gomili teškog nadeva.

Lavina komentara i neočekivano svetsko priznanje za Beograd

Ovaj neverovatno simpatični i komični snimak uspeo je da za samo dva dana prikupi više od trideset hiljada lajkova na mrežama. Komentari su očekivano bili izuzetno brojni i podeljeni u nekoliko potpuno različitih tabora.

S jedne strane su se našli domaći korisnici koji su je oštro kritikovali zbog pomalo preterane reakcije na kečap, dok su je drugi u potpunosti razumeli, svesni da su stroga pravila pripreme u Italiji svetlosnim godinama udaljena od naših slobodnih, domaćinskih metoda. Neki posmatrači jednostavno nisu mogli da razumeju zašto brzu hranu jede viljuškom i nožem na plaži ili u restoranu, pitajući se čemu te formalnosti.

Ubrzo su se u raspravu uključili i brojni stranci koji su ostali prilično neutralni, primetivši samo da sve to izgleda neverovatno ukusno i primamljivo. Sve je maestralno zaokružila jedna korisnica iz inostranstva koja je javno priznala sledeće: