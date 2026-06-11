Na području ostrva Džerzi zabeležen je veoma redak događaj u morskom ekosistemu – na obalu je izbačen morski pas vrste Odontaspis ferox, što je privuklo veliku pažnju stručnjaka za zaštitu morskog sveta.

Ovaj slučaj je posebno značajan jer je, prema zvaničnim podacima, reč o prvom zabeleženom primerku ove vrste u vodama oko Džerzija otkako se vodi sistematsko praćenje morskih vrsta.

Stručnjaci iz službe za morske resurse Vlade Džerzija navode da se ovaj morski pas veoma retko sreće u tom području i da, uprkos zastrašujućem izgledu, uglavnom ne predstavlja opasnost za ljude. Takođe ističu da do sada nisu zabeleženi napadi ove vrste na čoveka.

Zastrašujući izgled, ali nije opasan za ljude

Fotografije morskog psa brzo su se proširile društvenim mrežama, najviše zbog njegovih velikih očiju i redova oštrih, isturenih zuba zbog kojih izgleda kao stvorenje iz horor filma.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da njegov izgled može da zavara. Ova vrsta uglavnom živi u dubokim morskim vodama i veoma retko dolazi u blizinu obale.

Spada među ugrožene vrste

Odontaspis ferox nalazi se među vrstama koje su u pojedinim delovima Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije pod posebnim režimom zaštite zbog malobrojnosti.

Prema važećim propisima, svaki primerak koji slučajno završi u ribarskim mrežama mora biti vraćen u more živ, kako bi se sačuvala populacija ove retke vrste i smanjio uticaj ljudskih aktivnosti na njen opstanak.

Stručnjaci podsećaju da su ovakva pojavljivanja izuzetno retka i da predstavljaju važan podatak za naučnike koji prate promene u morskim ekosistemima.