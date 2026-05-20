Međutim, gotovo svako ko često nosi crne komade zna koliko brzo mogu da izgube duboku boju i postanu sivkasti i isprani.

Stručnjak za hemijsko čišćenje sada tvrdi da je glavni krivac za to jedna veoma česta greška tokom pranja.

"Vruća voda uništava crnu garderobu"

Stiv Kolins, čija porodica već generacijama vodi radnju za hemijsko čišćenje u Atlanta, upozorava da visoka temperatura ozbiljno oštećuje tamnu odeću.

Vrelina i crna boja nikako nisu dobra kombinacija - objasnio je.

Kako kaže, mnogi veruju da će toplija voda bolje ukloniti fleke i mirise, ali pritom izvlači pigment iz tkanine i skraćuje život garderobe.

Zašto crna odeća postaje siva?

Prema njegovim rečima, problem nastaje jer toplota izvlači boju iz materijala, dok trenje tokom pranja dodatno oštećuje vlakna.

Situaciju mogu pogoršati i tvrda voda, kao i pojedini deterdženti koji sadrže sastojke za posvetljivanje tkanine. Zbog svega toga crna garderoba već posle nekoliko pranja može izgledati iznošeno.

Kako stručnjaci peru crnu garderobu

Kolins savetuje da se odeća obavezno razdvaja po boji i vrsti materijala.

Crnu garderobu pere odvojeno, a posebno izbegava da zajedno pere sportsku sintetiku i pamučne stvari, jer to stvara dodatno trenje i brže uništava tkaninu.

Dodaje i da mašina ne bi trebalo da bude pretrpana, jer tada odeća trpi još veće habanje tokom pranja.

Greška koju mnogi prave posle pranja

Problem nije samo u pranju, već i u načinu sušenja.

Stručnjak upozorava da visoka temperatura u mašini za sušenje dodatno izvlači boju i slabi vlakna garderobe. Zato preporučuje prirodno sušenje na terasi ili u provetrenoj prostoriji.

Iako će odeća možda zahtevati malo više peglanja, crna boja će mnogo duže ostati intenzivna.

Mali trikovi koji produžavaju život crnoj odeći

Kako bi tamna garderoba što duže izgledala kao nova, savetuje pranje hladnijom vodom i okretanje odeće naopačke pre ubacivanja u mašinu.

Takođe preporučuje blaže deterdžente namenjene tamnoj garderobi, jer upravo male navike mogu napraviti ogromnu razliku.