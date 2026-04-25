Evropska unija napravila je novi, ozbiljan rez u energetskom ratu sa Rusijom – zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa po kratkoročnim ugovorima zvanično je stupila na snagu danas, 25. aprila.

Ova mera predstavlja prvi konkretan korak ka potpunom prekidu energetske zavisnosti od Moskve, ali pravi efekti tek slede u narednim godinama.

Prema planu koji je već usvojen, potpuna zabrana ruskog LNG-a u EU počinje 1. januara 2027. godine, dok će isporuke gasa putem gasovoda biti potpuno zaustavljene do 30. septembra iste godine.

Istovremeno, kratkoročni ugovori za gas iz cevovoda moraju biti ugašeni već do 17. juna 2026. godine.

Rusija i dalje snažan igrač

Iako su sankcije sve oštrije, Rusija je i dalje jedan od ključnih snabdevača. Tokom 2025. godine zauzimala je drugo mesto po vrednosti izvoza LNG-a u EU, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država.

Udeo ruskog gasa bio je oko 16%, dok je ukupna količina isporuka dostigla oko 38 milijardi kubnih metara, od čega je više od polovine bio tečni gas.

Putin najavljuje odgovor

Na ove poteze Brisela, iz Moskve stižu jasni signali da Rusija neće sedeti skrštenih ruku. Predsednik Vladimir Putin već je poručio da bi Rusija mogla sama da ubrza povlačenje sa evropskog tržišta i preusmeri gas ka drugim partnerima.

Među potencijalnim kupcima pominju se Kina, Indija, Tajland i Filipini – tržišta koja pokazuju sve veće interesovanje za ruski energent.

Zamenik premijera Aleksandar Novak dodatno je potvrdio da ruske kompanije razmatraju brzo preusmeravanje isporuka, bez čekanja na konačne rokove koje postavlja EU.

Kazne brutalne – milionima se meri

Evropska unija je jasno stavila do znanja da neće tolerisati kršenje novih pravila. Kazne su postavljene na ekstremno visok nivo:

najmanje 2,5 miliona evra za fizička lica

najmanje 40 miliona evra za kompanije

ili čak 3,5% ukupnog globalnog prometa

U pojedinim slučajevima kazna može dostići i 300% vrednosti ugovora.

Postoji i „izlaz u nuždi“

Ipak, Brisel je ostavio mogućnost privremenog ublažavanja mera. U slučaju ozbiljne energetske krize, Evropska komisija može suspendovati zabranu uvoza na period do četiri nedelje.

Ova opcija ostavlja prostor za manevar u slučaju naglih poremećaja na tržištu, ali jasno je da EU ide ka potpunom raskidu sa ruskim energentima.