Mnogi tada pomisle da je problem u kvalitetu tkanine ili starosti peškira, ali stručnjaci tvrde da je pravi razlog nešto sasvim drugo.

Problem se krije u deterdžentu i omekšivaču

Prema savetima stručnjaka za održavanje doma, peškiri najčešće postaju tvrdi zbog nakupljanja ostataka deterdženta i omekšivača u vlaknima.

To se posebno događa kada:

koristimo previše deterdženta

peškire peremo na nižim temperaturama

mašina nema dovoljno ispiranja

peškiri nemaju dovoljno vazduha tokom sušenja

Vremenom vlakna postaju “zapušena”, pa peškiri gube mekoću i slabije upijaju vodu.

Rešenje koje mnogi već imaju kod kuće

Sve više ljudi zato koristi jednostavan trik sa kristalnom sodom.

Ona se dodaje direktno u bubanj mašine zajedno sa deterdžentom i pomaže da se uklone naslage koje ostaju u tkanini.

Stručnjaci tvrde da upravo zbog toga peškiri nakon pranja mogu ponovo postati mekši i prijatniji na dodir.

Neki koriste i sodu bikarbonu ili alkoholno sirće kao alternativu, jer i oni mogu pomoći u uklanjanju viška deterdženta iz vlakana.

Najčešća greška koju mnogi prave

Jedna od najvećih grešaka jeste previše omekšivača.

Iako mnogi misle da će tako peškiri biti mekši, stručnjaci upozoravaju da višak omekšivača zapravo ostavlja sloj na tkanini koji smanjuje upijanje vode.

Zbog toga peškiri često deluju “teško” i grubo nakon sušenja.

Kako pravilno prati peškire

Stručnjaci savetuju da se peškiri peru odvojeno od garderobe i posteljine kako bi zadržali kvalitet.

Takođe preporučuju:

pranje na oko 60 stepeni

dodatno ispiranje

manje deterdženta

sušenje na svežem vazduhu kada god je moguće

Važno je i da mašina ne bude pretrpana, jer tada pranje nije dovoljno efikasno.

Jednostavan trik koji mnogi ponovo koriste

Zbog sve većih cena skupih preparata za održavanje doma, mnogi se vraćaju jednostavnim trikovima koje su koristile i starije generacije.

A upravo kristalna soda poslednjih meseci postala je jedan od najpopularnijih saveta za vraćanje mekoće starim peškirima.