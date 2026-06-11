Nakon više od dve decenije bez potvrđenih susreta, naučnici su zabeležili prvo dokumentovano viđenje kozumelske patuljaste lisice, jedne od najređih i najmanje proučenih vrsta kanida na svetu. Otkriće predstavlja važan korak za istraživače koji su godinama strahovali da je ova životinja možda na ivici nestanka.

Detalji o pronalasku objavljeni su u naučnom časopisu Neotropical Biology and Conservation, gde istraživači opisuju spasavanje odraslog mužjaka pronađenog na ostrvu Kozumel u Meksiku.

Pronađena nakon dojave građana

Do otkrića je došlo kada su lokalni stanovnici prijavili dezorijentisanu životinju u blizini obalnog puta. Nakon prijava, stručnjaci iz lokalne fondacije za zaštitu prirode uspeli su da lociraju i bezbedno zbrinu lisicu.

Životinja je prošla veterinarski pregled i period oporavka, nakon čega je u septembru 2023. godine vraćena u prirodu, u zaštićeno područje rezervata Laguna Kolumbija.

Jedinstvena populacija sa ostrva Kozumel

Kozumelska patuljasta lisica (Urocyon sp.) predstavlja izolovanu populaciju koja hiljadama godina naseljava ostrvo Kozumel. Zbog dugotrajne izolacije razvila je karakteristike poznate kao ostrvski patuljasti rast, pa je znatno manja od svog najbližeg srodnika, sive lisice.

Prema procenama istraživača, ova lisica dostiže između 60 i 80 odsto veličine kontinentalnih populacija.

Godinama bez potvrđenih dokaza

Iako se smatra da je vrsta dugo prisutna na ostrvu, naučnici do sada nisu imali dovoljno podataka da je formalno opišu kao zasebnu vrstu. Poslednje indirektno viđenje zabeleženo je još 2001. godine, dok su fizički dokazi uglavnom poticali iz subfosilnih ostataka.

Upravo zato novo dokumentovano viđenje predstavlja jedno od najznačajnijih otkrića za zaštitu biodiverziteta u regionu.

Pretnje opstanku vrste

Stručnjaci upozoravaju da se ova populacija suočava sa brojnim izazovima, uključujući gubitak staništa usled urbanizacije, prisustvo invazivnih vrsta i posledice prirodnih katastrofa.

Zbog nedostatka podataka još nije poznato koliko jedinki postoji, gde se tačno kreću niti kakve su njihove životne navike, što dodatno otežava planiranje mera zaštite.

„Ovo je druga šansa“

Jedan od autora istraživanja istakao je da ponovno otkriće ne treba posmatrati kao uspeh očuvanja prirode, već kao priliku da se spreči nestanak vrste pre nego što bude kasno.

Naučnici sada planiraju nova terenska istraživanja, genetske analize i mapiranje preostalih staništa kako bi bolje razumeli ovu retku životinju i obezbedili njenu dugoročnu zaštitu.

Njihov cilj je da kozumelska patuljasta lisica postane prepoznata kao važan deo ostrvskog ekosistema, ali i da posluži kao podsetnik koliko lako retke vrste mogu nestati pre nego što ih nauka u potpunosti upozna.