Uz samo dve jednostavne namirnice iz kuhinje možete postići efekat kao iz radnje – brzo, lako i bez rizika da oštetite materijal.

Ovaj trik postaje sve popularniji jer ne zahteva skupe preparate, a daje vidljive rezultate već nakon prvog čišćenja. Posebno je koristan za bele patike koje se brzo zaprljaju i teško vraćaju prvobitni izgled.

Sastojci koji rade posao umesto vas

Za pripremu paste za čišćenje potrebne su vam samo dve stvari:

soda bikarbona

sirće

Ove dve namirnice, kada se kombinuju, stvaraju blagu hemijsku reakciju koja pomaže u razgradnji prljavštine i mrlja sa površine đona.

Kako da napravite pastu za čišćenje

Pomešajte vodu i sirće u odnosu 1:1, a zatim postepeno dodajte sodu bikarbonu dok ne dobijete gustu pastu. Ova smesa se lako nanosi i deluje na naslage prljavštine koje su se vremenom uvukle u materijal.

Kombinacija sirćeta i sode bikarbone pomaže da se prljavština razmekša i lakše ukloni, bez agresivnog ribanja i bez oštećenja patika.

Kako pravilno očistiti đon

Uzmite staru četkicu za zube, umočite je u pripremljenu pastu i počnite da trljate beli đon patika. Fokusirajte se na tamne fleke i zaprljane delove dok ne počnu da nestaju.

Nakon ribanja, isperite patike čistom vodom i ostavite ih da se prirodno osuše. Već nakon sušenja, đon će izgledati znatno čistije i svetlije, kao da je skoro kupljen.

Ovaj jednostavan trik je praktično rešenje za svakodnevno održavanje obuće bez skupih sredstava i jakih hemikalija.