Dok većina ljudi nakon roštiljanja razmišlja samo o čišćenju rešetke i uklanjanju ostataka hrane, jedan nusproizvod često završava u smeću iako može biti veoma koristan u bašti – pepeo.

Iskusni baštovani već godinama koriste drveni pepeo kao prirodan dodatak zemljištu jer sadrži minerale važne za rast biljaka, među kojima su kalijum, kalcijum, fosfor i magnezijum. Kada se koristi pravilno i umereno, može doprineti boljoj plodnosti zemljišta i zdravijem razvoju biljaka.

Zašto je drveni pepeo koristan?

Pepeo nastao sagorevanjem prirodnog drveta ili kvalitetnog drvenog uglja može pomoći u obogaćivanju zemljišta mineralima. Takođe može poboljšati strukturu tla i uticati na pH vrednost, zbog čega ga mnogi baštovani koriste kao prirodnu alternativu pojedinim mineralnim dodacima.

Međutim, njegova primena zahteva oprez jer nije pogodan za sve vrste biljaka.

Paradajz među najvećim „ljubiteljima“ pepela

Paradajzu je za razvoj zdravih i krupnih plodova potreban kalijum, a upravo je ovaj mineral zastupljen u drvenom pepelu.

Osim toga, pepeo može doprineti boljoj drenaži zemljišta, što je važno za ovu biljku jer ne podnosi prekomerno zadržavanje vlage oko korena. Kada se koristi u manjim količinama, može podstaći snažniji rast i obilniji rod.

Koristan dodatak za jagode

Jagode najbolje uspevaju u rastresitom i dobro dreniranom zemljištu. Dodavanje male količine pepela može pomoći naročito kod težih zemljišta koja zadržavaju vlagu.

Na taj način poboljšava se provetravanje korena i smanjuje mogućnost pojave truleži.

Ruže mogu imati više cvetova

Ljubitelji ruža često koriste pepeo kao dodatni izvor minerala tokom vegetacione sezone. Hranljive materije koje sadrži mogu doprineti zdravijem rastu biljke i bogatijem cvetanju.

Neki baštovani smatraju da pepeo može pomoći i u odbijanju pojedinih štetočina, mada ga ne treba posmatrati kao zamenu za redovnu zaštitu biljaka.

Biljke kojima pepeo ne prija

Stručnjaci upozoravaju da pepeo povećava alkalnost zemljišta, zbog čega nije preporučljiv za biljke koje zahtevaju kiselo tlo.

Među njima su:

borovnice,

hortenzije,

azaleje,

rododendroni.

Kod ovih vrsta pepeo može poremetiti uslove potrebne za normalan rast i razvoj.

Važno pravilo pre upotrebe

U bašti treba koristiti isključivo pepeo dobijen sagorevanjem prirodnog drveta ili kvalitetnog drvenog uglja bez hemijskih dodataka.

Pepeo od briketa, sredstava za potpalu ili uglja koji je bio izložen većim količinama masnoće može sadržati supstance koje nisu pogodne za zemljište i biljke.

Kao i kod svih prirodnih dodataka, ključ je u umerenosti. Kada se pravilno koristi, drveni pepeo može postati koristan saveznik u bašti i pomoći pojedinim kulturama da budu zdravije i rodnije.