Jun je jedan od najvažnijih meseci za negu ruža, jer upravo tada biljke intenzivno formiraju pupoljke i pripremaju se za glavni talas cvetanja. U ovoj fazi ružama je potrebna dodatna prihrana kako bi razvile krupne cvetove, jake stabljike i otpornost na letnje vrućine i štetočine.

Jedan iskusni baštovan podelio je jednostavan i gotovo besplatan trik koji je nasledio od svog dede, a za koji je potrebno samo nešto što većina ljudi svakodnevno baca – iskorišćeni listići čaja.

Zašto čaj može biti koristan za ruže?

Listići čaja sadrže određene hranljive materije koje mogu doprineti kvalitetu zemljišta i razvoju biljaka. Među njima se izdvajaju:

Azot , koji podstiče razvoj zelenih listova i jačanje stabljika.

, koji podstiče razvoj zelenih listova i jačanje stabljika. Kalijum, važan za formiranje pupoljaka i obilnije cvetanje.

Pored toga, organski ostaci čaja mogu doprineti aktivnosti korisnih mikroorganizama u zemljištu i poboljšati njegovu strukturu.

Ipak, stručnjaci napominju da čaj ne može u potpunosti da zameni uravnoteženo đubrivo, već predstavlja dodatak redovnoj nezi biljaka.

Kako pravilno koristiti listiće čaja?

Primena je veoma jednostavna:

Tokom nekoliko dana sakupljajte iskorišćene kesice čaja. Otvorite kesice i izdvojite samo listiće. Ravnomerno rasporedite sadržaj oko baze ruže. Lagano umešajte listiće u površinski sloj zemlje.

Nakon zalivanja ili kiše, hranljive materije postepeno će dospeti do korena biljke.

Važno upozorenje

Baštovani savetuju da se cele kesice čaja ne zakopavaju u zemlju. Naime, mnoge moderne kesice sadrže sintetička vlakna koja se teško razgrađuju i mogu ostati u zemljištu duže vreme.

Takođe, sa organskim prihranama ne treba preterivati. Dovoljno je da se ovaj postupak primeni jednom mesečno tokom vegetacione sezone.

Mali trik za lepše cvetanje

Iako ne predstavlja čudesno rešenje, korišćenje listića čaja može biti jednostavan način da se zemljište dodatno obogati organskom materijom. U kombinaciji sa redovnim zalivanjem, orezivanjem i odgovarajućom prihranom, ruže mogu razviti bujnije lišće i raskošnije cvetove tokom cele sezone.