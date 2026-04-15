Radi se o egzotičnim voćkama, koje se mogu naći i kod nas - avokadu i mangu.

Tim istraživača sa Tehnološkog instituta Ilinois (Illinois Tech) otkrio je da kombinacija avokada i manga može poboljšati zdravlje krvnih sudova, što je ključni pokazatelj rizika od arterijskih bolesti, krvnih ugrušaka, srčanih i moždanih udara.

U novoj studiji učestvovalo je više od 80 odraslih sa predijabetesom, stanjem koje prethodi dijabetesu tipa 2 i značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Učesnici su podeljeni u dve grupe, pri čemu je jedna pratila ishranu sa niskim sadržajem masti i vlakana, dok je druga u svoju svakodnevnu ishranu uključila jednu šolju avokada i jednu šolju manga.



Nakon osam nedelja, rezultati su bili izuzetno ohrabrujući.

Grupa koja je konzumirala avokado i mango pokazala je značajna poboljšanja u funkciji krvnih sudova, što smanjuje opterećenje na srce i pomaže krvi bogatoj kiseonikom da lakše putuje do vitalnih organa.

Takođe su zabeležili merljiva poboljšanja dijastolnog, odnosno nižeg krvnog pritiska, što dodatno smanjuje opterećenje na srce i rizik od srčanog ili moždanog udara.

Istraživači su zaključili da mali, hranljivi dodaci, poput uključivanja avokada i manga u obroke i grickalice, mogu podržati zdravlje srca bez potrebe za strogim pravilima ili većim promenama u ishrani. Važno je napomenuti da učesnici istraživanja nisu dobili na težini niti povećali svoj ukupan unos, piše Daily mail.