Belorusija uvodi nove kaznene mere koje se odnose na promociju određenih društvenih tema, uključujući homoseksualne odnose, promenu pola, kao i pedofiliju i život bez dece.

Reč je o izmenama i dopunama zakona koji se odnosi na pitanja administrativne odgovornosti.

Kako je saopštila pres služba predsednika Belorusije, novim zakonskim rešenjima predviđeno je uvođenje novčanih kazni za promociju homoseksualnih odnosa, promene pola, pedofilije i bezdetnosti.

Prema tim odredbama, novčane kazne mogu iznositi do 900 rubalja, dok u slučajevima kada je takva promocija usmerena prema maloletnim licima, kazne mogu biti povećane do 1.350 rubalja ili zamenjene administrativnim pritvorom.

Ovim zakonskim izmenama država dodatno reguliše oblast javnog delovanja i sadržaja koji se smatraju društveno neprihvatljivim.

Ranije je i rusko Ministarstvo kulture komentarisalo zabranu pojedinih filmova, ističući da se ona odnosi na teme koje se tiču bezbednosnog ponašanja dece.