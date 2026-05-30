Zbog toga se društvenim mrežama poslednjih nedelja širi neobična metoda za koju korisnici tvrde da može značajno smanjiti njihov broj — bez agresivnih hemikalija i skupih tretmana.

Reč je o takozvanoj "kanti propasti" za komarce — metodi koja je postala viralna, ali iza koje, kako navode stručnjaci, zapravo stoji naučno objašnjenje. Cilj nije ubijanje odraslih komaraca, već sprečavanje njihovog razvoja još u fazi larvi.

Kako funkcioniše "kanta propasti"?

Metoda se zasniva na tome da komarci prirodno traže stajaću vodu u koju polažu jaja. U običnu kantu ili veću posudu sipa se voda, a zatim se dodaje organski materijal poput pokošene trave, suvog lišća ili grančica. Posle nekoliko dana voda razvija miris koji privlači komarce, pa oni u nju polažu jaja.

Ključ celog postupka je dodatak preparata koji sadrži bakteriju bacilus turingijenzis izraelenzis, poznatu pod skraćenicom BTI. Ova bakterija deluje na larve komaraca i uništava ih pre nego što postanu odrasli insekti.

Jedan detalj bez kog kanta postaje leglo komaraca

Stručnjaci upozoravaju da kanta bez BTI dodatka može napraviti potpuno suprotan efekat i pretvoriti se u pravo leglo komaraca. Sama stajaća voda nije rešenje — već problem ako se ne koristi preparat koji uništava larve.

Ova metoda ne daje rezultate preko noći. Za razliku od sprejeva koji ubijaju odrasle komarce, "kanta propasti" deluje sporije jer prekida njihov životni ciklus, pa prvi efekti mogu biti vidljivi tek nakon nekoliko nedelja.

Uklonite sve izvore stajaće vode oko kuće

Stručnjaci podsećaju da jedna kanta neće rešiti problem ako u blizini postoje druga mesta sa stajaćom vodom. Podmetači za cveće, stare kante, zapušeni oluci, igračke u dvorištu ili male bare posle kiše često postaju idealna mesta za razvoj novih larvi.

Zbog toga se preporučuje redovno uklanjanje svih izvora stajaće vode oko doma — posebno tokom toplijih meseci kada broj komaraca naglo raste.