Devetnaestogodišnja Ela Vudlend, studentkinja kliničke psihologije iz Drojtvič Spa, pretvorila je svoje glodare u pravu umetničku senzaciju, a njihove minijaturne slike postale su hit koji je obišao ceo internet.

Od hobija do posla koji finansira studije

Priča je počela u februaru 2025. godine kada je Ela, inspirisana kreativnim objavama na društvenim mrežama, odlučila da proveri da li i njeni pacovi imaju skriveni umetnički talenat. U malom prostoru za igru postavila je improvizovani atelje — papirne tanjire sa netoksičnim dečjim vodenim bojama i minijaturna platna.

Proces stvaranja je jednostavan i zabavan, pre svega za životinje. Ela pusti pacove da slobodno šetaju po bojama, a kako bi ih usmerila ka platnu, na prst stavi malo kašice od banane — omiljene poslastice svojih ljubimaca. Prateći njen prst, pacovi ostavljaju jedinstvene tragove šapicama i stvaraju živopisne apstraktne kompozicije.

"Ponekad znaju da budu malo lenji, pa moram da ih usmerim, ali uglavnom uživaju u procesu, pogotovo u nagradi koja sledi", dodaje kroz smeh.

Šest miliona pregleda i eksplozija prodaje

Svoje prve radove Ela je stidljivo ponudila na platformi Vinted po ceni od desetak funti. Prodaja je u početku išla sporo — tek nekoliko porudžbina nedeljno. Ali sve se promenilo preko noći kada je jedan korisnik podelio njen oglas na društvenoj mreži Iks uz komentar: "Upravo sam video ovo na Vintedu, doslovno plačem od smeha."

Objava je za nekoliko dana postala viralna sa više od šest miliona pregleda i stotinama hiljada lajkova. Potražnja je eksplodirala za čak 500 odsto, a Ela je ubrzo prodavala i do dvadeset slika nedeljno — svaka nova serija rasprodavala se gotovo trenutno.

Cene su porasle zajedno sa popularnošću — manja platna prodaju se za desetak, a veća za do pedeset funti. Kupci čak mogu da biraju koji će od osam pacova biti "umetnik" i paletu boja za svoje unikatno delo.

3.500 evra zarade — i bolji život za pacove

Za samo nekoliko meseci Ela je zaradila više od tri hiljade funti, što joj znatno olakšava Novac pokriva svakodnevno putovanje vozom do Univerziteta u Vusteru i skupe časove vožnje, a štedi i za auto.

Značajan deo profita reinvestira u svoje talentovane ljubimce — kupila im je prostraniji kavez, tunele za igru i posebne mešavine hrane.

"Ovo je posao u kojem svi pobeđuju. Ja mogu da štedim za automobil, a moji pacovi se sjajno zabavljaju trčkarajući unaokolo i jedući gomilu dečje kašice", zaključila je Ela.