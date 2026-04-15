Flekica, tele koje je osvojilo čitav Balkan svojom pričom i toplinom doma u kom živi, uginulo je, kako je saopštila na svom Instagram nalogu Tamara Garović iz Rožaja.

Vredna i sposobna majka sedmoro dece se oprostila potresnim rečima od člana porodice koji je dobar deo dana provodila u kući porodice, sa decom i svojim drugarima.

- Zvala sam se Flekica… malo tele sa velikom pričom i još većom ljubavlju oko sebe. Na svet nisam došla kako treba. Bila sam slaba, nisam mogla da stojim, da dišem kako treba, niti da dojim. Sve je od početka bilo borba. Ali onda su me uneli u kuću… i tu je počeo moj drugi život. Punih 15 dana nisam bila samo tele bila sam član porodice. Imala sam svoje mesto pored šporeta, toplinu, nežnost i ruke koje su me stalno mazile. Svi su se trudili oko mene na sve moguće načine da jedem, da ojačam, da preživim. Ugađali su mi kao maloj bebi, pazili svaki moj pokret i svaki moj dah - napisala je i dodala:

- A posebno ona… Tamara. Ona je bila uz mene svake noći. Nije spavala, sedila je pored mene uplakana kad mi nije bilo dobro, držala me, grejala i molila se Bogu da me spasi. Borila se za mene više nego što sam ja imala snage da se borim sama. A moja mala drugarica Margita… nju posebno nosim u srcu. Znam da će biti tužna. Svaki dan mi je pričala priče, tepala mi: "Fleki moja, Fleki", i nežno me češljala četkom. Uz nju sam se osećala mirno i voljeno, kao da pripadam baš tu.

- Uz nju su bili i Andrej, Anja i Uroš. Sa njima sam provodila sate gledajući crtane filmove. Bili smo kao mala družina, a često bismo se ja i Andrej, kao najmlađi članovi, zajedno uspavali uz crtani. Vodili su me i kod veterinara. I oni su dali sve od sebe, trudili se, bili nežni i pažljivi… ali nekad, koliko god ljubavi i truda ima, sudbina ima drugačiji plan. Na kraju… kao da sam čekala Tamaru. I kada je došla… samo sam je pogledala, kao da sam joj namignula… i tiho zaspala. Ipak… nisam bila sama. Nisam bila zaboravljena. Nisam bila samo jedno tele iz štale. Bila sam Flekica. Voljena, mažena i čuvana do poslednjeg daha. A sada… negde gore, kao mali anđeo, trčim po nebeskim livadama, zdrava i slobodna, i čuvam sve svoje voljene koji su me mazili i voleli. I možda moj život nije bio dug… ali je bio ispunjen ljubavlju kakvu mnogi nikada ne dožive - napisala je Tamara Garović u svojoj oproštajnoj poruci.