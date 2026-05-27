Duboko ispod brda južnog Brazila i severne Argentine, naučnici su pronašli ogromne tunele koji izgledaju kao da su usečeni u čvrstu stenu.

Naučnici tvrde da ih nije stvorio čovek, niti da su posledica geološkog procesa.

Pronađeno 1.500 tunela

Tuneli ne prate rečne kanale, ne pokazuju znake rudarstva i ne liče nimalo na obične pećine. Mnogi prolazi su duži od 550 metara i dovoljno visoki da odrasla osoba može da prođe kroz njih bez saginjanja.

Vodeća ideja je da su džinovski, izumrli kopneni lenjivci iskopali ova kolosalna skloništa, pretvarajući delove Južne Amerike u lavirint podzemnih domova.

Tokom protekle decenije, detaljna studija je mapirala više od 1.500 džinovskih tunela širom južnog i jugoistočnog Brazila.Istraživanje je predvodio Hajnrih Frank, geolog sa Federalnog univerziteta Rio Grande do Sul u Brazilu. Njegovo istraživanje se fokusira na paleo-jazbine – fosilne tunele koje su izdubile velike, izumrle životinje koje su nekada preoblikovale pejzaže južne Južne Amerike.

Ovi tuneli mogu dostići nekoliko stotina stopa u dužinu. Granuju se u bočne prolaze i prikazuju dugačke, paralelne tragove kandži urezane u njihove zidove.

Tuneli liče na mrežu skloništa

Mnogi prolazi se pojavljuju u peščaru ili istrošenim vulkanskim stenama. Ove materijale je teško iskopavati mašinama, a kamoli ručno, jednostavnim alatima.

Urušeni plafoni i preklapajući tuneli pokazuju da su neki putevi prošireni i ponovo korišćeni. Ovaj obrazac je opisan u poglavlju o kenozoičkim tunelima. Geološki procesi poput klizišta, pukotina i prirodnih pećina retko stvaraju dugačke, gotovo kružne tunele koji se naginju gore-dole ili granaju poput ovih.

Frank napominje da su zidovi tunela puni tragova kandži, ponekad u tri paralelna žleba, tačno tamo gde bi kopanje zadiralo u stenu.

Tuneli liče na mrežu skloništa iskopanih i održavanih tokom dužih perioda.

Ko je gradio tunele?



Da bi identifikovali graditelje tunela, naučnici su uporedili veličinu jazbina i obrasce kandži sa fosilnim skeletima iz istih regiona.

Najveći tuneli su najmanje 1,8 metara u prečniku i otprilike iste visine. Zbog toga naučnici smatraju da su ih iskopali džinovski kopneni lenjivci i armadilosi.

Tragovi kandži su široki i plitki, što se više poklapa sa dugim, zakrivljenim kandžama lenjivaca.

Naučnici smatraju da je to verovatno bio Megaterijum, najpoznatiji južnoamerički džinovski kopneni lenjivac iz kasnog ledenog doba. Fosili sugerišu da je Megaterijum težio do četiri tone i bio visok 3,7 metara. Ovo je slično veličini slona, kako je zabeleženo na jednom muzejskom eksponatu.

Imao je dugačak rep za ravnotežu i masivne prednje udove sa zakrivljenim kandžama na vrhu. Lenjivac građen na ovaj način mogao je da se podigne na zadnje noge, učvrsti se i stalno kopa u sedimentu ili mekšoj steni tokom mnogih generacija.

Tuneli su nastali tokom Ledenog doba

Ovi tuneli datiraju iz pleistocena, perioda ledenog doba koji se završio pre oko 11.700 godina. Tokom ovog perioda, ljudi i džinovski lenjivci su naseljavali Ameriku.

U Belom pesku u Novom Meksiku, rad o otiscima stopala opisuje staze gde su bosi ljudi gazili u otiske lenjivaca, a zatim ih pratili na daljinu. Staze stopala pokazuju da su se lenjivci ponekad okretali prema svojim progoniteljima, čiji otisci stopala otkrivaju gde su se grupisali. Ovo je ostavljalo kružne šare gde su se lenjivci podizali na zadnje noge i udarali kandžama.

„Njihove snažne ruke i oštre kandže dale su im smrtonosan domet i jasnu prednost u bliskim susretima“, napisao je geolog Metju Benet.

Ljudi u Severnoj Americi i Južnoj Americi bili su dovoljno smeli da vrebaju takve opasne životinje i da ih love. U tom kontekstu, dugačke, podzemne jazbine lenjivaca bi pomogle lenjivcima da izbegnu lovce, velike mačke i nagle promene temperature na izloženim padinama.

Kako se sve više paleo-jazbina bude istraživalo i mapiralo, one će povezati ono što znamo iz fosila i otisaka stopala sa slikom života u ledenom dobu.

Džinovski tuneli ispod Brazila i Argentine postaju više od kurioziteta; oni stoje kao tragovi kako su drevni lenjivci, ljudi i pejzaži oblikovali jedni druge tokom ledenog doba, piše Earth.