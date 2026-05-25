Anketa sprovedena među 3.556 ispitanika u Velikoj Britaniji pokazala je da bi kreativne aktivnosti i umetnost mogle usporiti proces starenja.

Aktivnosti koje usporavaju starenje

Učesnici koji su se bavili aktivnostima poput pevanja, plesa, slikanja, fotografije ili posećivanja izložbi barem jednom nedeljno usporili su proces starenja za četiri procenta tokom perioda od 12 meseci.

Ove aktivnosti imaju isti anti-ejdžing efekat kao i vežbanje. Ispitanici koji su jednom nedeljno učestvovali u aktivnostima vezanim za umetnost i kulturu bili su biološki godinu dana mlađi od onih koji nisu imali ovu naviku.

„Ova studija pruža prvi dokaz da je učešće u umetničkim i kulturnim aktivnostima povezano sa sporijom stopom biološkog starenja, sa koristima sličnim onima koje pruža fizička aktivnost“, napisala je glavna autorka studije, profesorka Dejzi Fankur.

Za dobijene rezultate korišćeno je sedam različitih metoda koje određuju brzinu starenja.

Značajno istraživanje

Rezultati ovog istraživanja mogli bi značajno da promene pristup zdravstvu uključivanjem umetničkih, kulturnih i kreativnih aktivnosti u oblast strategija javnog zdravlja.

„Starenje sa dostojanstvom“ je koncept o kome se sve više govori. Popularizacijom društvenih mreža, filtera, filera, estetskih operacija i raznih korekcija, kod nekih ljudi se pojavio suprotan efekat, naime želja za takozvanim „dostojanstvenim starenjem“.

U video zapisima na ovu temu često se mogu videti poređenja između poznatih žena koje su navodno podvrgnute kozmetičkim procedurama i „korekcijama“ i onih koje su starile „prirodno“ ili „sa dostojanstvom“. Iako sama ideja poređenja žena prema izgledu kod mnogih izaziva nelagodu, ovaj fenomen pokazuje zanimljivu promenu u javnosti i na društvenim mrežama.

Naglasak se sve više stavlja na iskustva, a manje na izgled, jer su upravo ona koja nas ispunjavaju, čine srećnim i daju nam osećaj mladalačke energije. Starenje je deo života i svojevrsna privilegija, ali mnogima je i dalje teško da se pomire sa prvim borama i sedim dlakama. Iako je promena često teška, nova istraživanja pokazuju da su najispunjeniji ljudi upravo oni koji posvećuju vreme kreativnim interesovanjima, zbog čega se često osećaju, ali i izgledaju mlađe, piše Metro.