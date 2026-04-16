April nije samo mesec za sadnju cveća, već i period kada je orezivanje jedan od najvažnijih poslova u bašti. Upravo tada biljke ulaze u fazu intenzivnog rasta, pa pravilna rezidba pomaže da se energija usmeri na razvoj novih izdanaka i bogatije cvetanje.

Orezivanje ne služi samo estetskoj svrsi. Uklanjanjem suvih, oštećenih i pregustih grana poboljšava se prozračnost biljke, smanjuje rizik od bolesti i podstiče formiranje novih cvetnih pupoljaka. Rezultat su zdravije biljke, jače boje i dugotrajniji cvetovi.

U nastavku su cvetnice koje posebno dobro reaguju na aprilsku rezidbu.

Ruže

Ruže su među biljkama koje najviše profitiraju od prolećnog orezivanja. U aprilu se uklanjaju suve, oštećene i slabe grane, kao i izdanci koji rastu ka unutrašnjosti žbuna.

Zdravi izdanci skraćuju se iznad spoljašnjeg pupoljka kako bi se podstaklo grananje prema spolja. Na taj način poboljšava se cirkulacija vazduha i dopire više svetlosti, što rezultira snažnijim rastom i obilnijim cvetanjem tokom sezone.

Lavanda

Iako je poznata po svojoj otpornosti, lavanda zahteva laganu prolećnu negu. U aprilu se uklanjaju suvi vrhovi i biljka se blago oblikuje, vodeći računa da se ne ulazi previše u drvenasti deo.

Redovnim orezivanjem lavanda zadržava kompaktan oblik, ne „raspada se“ i tokom leta daje obilje cvetova bogatih eteričnim uljima.

Hortenzije

Kod hortenzija je važno razlikovati vrste. One koje cvetaju na novim izdancima (poput metličastih i drvolikih) mogu se orezivati slobodnije, čak i jače, kako bi se podstakao razvoj krupnih cvetova.

Kod sorti koje cvetaju na starom drvetu preporučuje se samo uklanjanje suvih cvetova i oštećenih grana. Pravilna rezidba obezbeđuje ravnotežu između rasta i cvetanja.

Pelargonije

Pelargonije koje su prezimile potrebno je u aprilu skratiti kako bi se podstakao razvoj novih izdanaka. Uklanjaju se izduženi i oslabljeni delovi, a biljka se može skratiti i do jedne trećine.

Nakon orezivanja brzo se obnavlja i formira gušći, kompaktniji rast sa znatno više cvetova tokom toplijih meseci.

Žalfija i macina trava

Ukrasne vrste žalfije i macine trave odlično reaguju na prolećno orezivanje. Uklanjanjem starih i osušenih delova podstiče se razvoj novih, zdravih izdanaka koji cvetaju već u kasno proleće.

Dodatno, redovno šišanje tokom sezone može podstaći i drugo cvetanje, čime vrt ostaje šaren i živ tokom dužeg perioda.