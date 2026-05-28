Sa dolaskom toplijih dana balkoni, terase i dvorišta ponovo postaju omiljena mesta za ljubitelje cveća. Muškatle, petunije, begonije i ruže tada dolaze do punog izražaja, ali njihovo održavanje tokom cele sezone često zahteva mnogo truda i pažnje.

Zbog toga mnogi baštovani traže prirodna rešenja koja mogu pomoći biljkama da bolje napreduju bez skupih preparata i agresivne hemije. Među brojnim savetima izdvojio se jedan neobičan trik – upotreba ricinusovog ulja kao prirodne prihrane za cveće.

Kako ricinusovo ulje deluje na biljke?

Iako je poznato po upotrebi u kozmetici, ricinusovo ulje sve češće se koristi i u baštovanstvu. Ljubitelji biljaka tvrde da, kada se pravilno primenjuje, može podstaći jači razvoj korena, kao i rast novih listova i cvetova.

Ovo ulje sadrži ricinolnu kiselinu, vitamin E i masne kiseline koje mogu doprineti boljoj apsorpciji hranljivih materija iz zemljišta. Takođe, biljke navodno lakše podnose visoke temperature, sušu i stres tokom letnjih meseci.

Pojedini baštovani veruju i da njegov miris može pomoći u odbijanju određenih insekata i štetočina, zbog čega ga koriste kao dodatnu zaštitu u toplijem periodu godine.

Važno upozorenje stručnjaka

Stručnjaci ipak naglašavaju da ricinusovo ulje nikada ne treba koristiti nerazblaženo niti ga direktno nanositi na biljke u čistom obliku. Prejaka koncentracija može oštetiti koren i izazvati suprotan efekat.

Zato se preporučuje priprema blagog rastvora koji se koristi kao prirodna prihrana.

Najčešći recept uključuje:

1 litar odstajale vode ili kišnice

1 kašičicu ricinusovog ulja

po želji 1 kašičicu meda

Nakon mešanja, rastvor se sipa u zemlju oko korena biljke, dok se prskanje listova i cvetova ne preporučuje, posebno tokom jakog sunca.

Koje biljke ga najviše vole?

Iskustva baštovana pokazuju da ovu prihranu posebno dobro reaguju muškatle, petunije, begonije, ruže i mnoge sobne biljke koje sporije rastu.

Tokom proleća i leta dovoljno je zalivanje jednom mesečno za saksijsko cveće, dok se baštenske biljke mogu prihranjivati nešto češće, ali u umerenim količinama.

Za manje saksije dovoljne su dve do tri kašike rastvora, dok većim biljkama može odgovarati i do jedna šolja.

Ključ uspeha, kako ističu iskusni baštovani, jeste umerenost – male, ali redovne količine često daju najbolje rezultate i doprinose bujnijem i dugotrajnijem cvetanju tokom sezone.