Dok mnoge balkonske biljke tokom letnjih žega gube cvetove i venu uprkos redovnom zalivanju, postoji jedna koja uspeva da izgleda sveže i raskošno čak i kada temperature prelaze 40 stepeni.

Reč je o vinki (Catharanthus roseus), biljci koja obožava sunce i visoke temperature. Dok petunije, begonije i druge popularne cvetnice često teško podnose letnje vreline, vinka upravo tada pokazuje svoje najbolje lice.

Poreklom sa Madagaskara, gde su sušni periodi i visoke temperature uobičajena pojava, ova biljka je prirodno prilagođena uslovima koji mnogim drugim vrstama ne prijaju. Njeni sjajni, voštani listovi i snažan koren omogućavaju joj da bez problema podnese sunce tokom celog dana.

Cvet koji traje mesecima

Vinka cveta neprekidno od kasnog proleća pa sve do prvih ozbiljnijih jesenjih mrazeva. Njeni nežni cvetovi dolaze u različitim bojama – od bele i svetloroze do intenzivno ružičaste i koralne, pa lako može da se uklopi u svaki balkon ili baštu.

Još jedna prednost je to što ne zahteva uklanjanje precvetalih cvetova, jer sama neprestano stvara nove pupoljke.

Najvažnije pravilo pri sadnji

Iako voli sunce, vinka ne podnosi višak vlage. Zato je dobra drenaža ključ uspeha.

Prilikom sadnje preporučuje se da se na dno saksije stavi sloj šljunka ili komadića stare saksije, kako bi višak vode mogao nesmetano da otiče. Najbolje uspeva u rastresitom supstratu sa dodatkom peska ili perlita.

Sadnice se najčešće sade tokom maja, kada noćne temperature postanu stabilne i dovoljno visoke.

Manje vode, više cvetova

Mnogi ljubitelji cveća greše jer vinku zalivaju prečesto. Ova biljka više voli da zemlja između dva zalivanja blago presuši.

Tokom najtoplijih dana dovoljno je zalivanje na svaka dva do tri dana, u zavisnosti od položaja balkona i veličine saksije.

Za bogatije cvetanje dovoljno je prihranjivanje tečnim đubrivom za cvetnice jednom u dve nedelje.

Idealna za sunčane balkone

Vinka se odlično kombinuje sa drugim ukrasnim biljkama, a posebno lepo izgleda uz srebrnaste i viseće vrste koje dodatno ističu njene cvetove.

Zbog otpornosti na sušu, minimalnog održavanja i dugog perioda cvetanja, mnogi je smatraju jednom od najboljih biljaka za balkone izložene jakom suncu.

Dodatna prednost je što je retko napadaju insekti, pa tokom cele sezone ostaje uredna i dekorativna.