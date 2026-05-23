Svakog dana po kući je pronalazila sveže ružičaste cvetove — na krevetu, podu, stočiću i u hodniku. Sve je izgledalo kao pažljivo osmišljeno iznenađenje njenog dečka, zbog čega je bila potpuno raznežena.

Ali onda je jednog dana otkrila istinu koja je zapalila internet.

Cveće se pojavljivalo čak i kada je bila sama

Kako je objasnila, cvetovi su se pojavljivali gotovo svakodnevno i to čak i u trenucima kada njen partner nije bio kod kuće.

Uprkos tome, nije ništa posumnjala.

Naprotiv, mislila je da je u pitanju:

tajni romantični gest

dokaz pažnje i ljubavi

simpatično iznenađenje koje joj partner ostavlja

Šok nastao kada je konačno videla „krivca“

Sve se promenilo kada je slučajno uhvatila svog mačka kako ulazi u kuću sa cvetom u ustima.

Na viralnom snimku vidi se kako mačak:

pažljivo unosi cvet kroz vratanca

spušta ga na pod

zatim odlazi po novi „poklon“

Ispostavilo se da je upravo ljubimac mesecima krao cveće iz komšiluka i donosio ga vlasnici.

Internet potpuno poludeo zbog mačka

Video je eksplodirao na društvenim mrežama i prikupio milione pregleda i lajkova.

Ljudi širom sveta ostavljali su komentare da je mačak:

„romantičniji od većine muškaraca“

„postavio previsoke standarde“

„pravi gospodin“

Mnogi su priznali da ih je obrt potpuno nasmejao.

Ljudi oduševljeni neobičnim ponašanjem mačka

Korisnici interneta posebno su bili fascinirani činjenicom da je mačak svakog dana uporno donosio novo cveće kao da namerno ostavlja poklone svojoj vlasnici.

Neki su se šalili da je:

„bivši lovac postao baštovan ljubavi“

„mačak rešio da pokaže kako izgleda prava pažnja“

Snimak koji je raznežio milione ljudi

Iako je u početku delovalo kao romantična priča o pažljivom dečku, ispostavilo se da je pravi „tajni obožavalac“ bio četvoronožni ljubimac.

Upravo zbog tog neočekivanog obrta video je postao jedan od najgledanijih i najdeljenijih snimaka na društvenim mrežama poslednjih dana.