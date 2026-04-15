Komad običnih novina u frižideru deluje kao improvizacija, ali zapravo ima vrlo praktičnu svrhu.

Ovaj jednostavan metod za uklanjanje neprijatnih mirisa i viška vlage u frižideru postaje sve popularniji jer je prirodan, jeftin i efikasan.

Kako novine uklanjaju mirise iz frižidera

Tajna ovog trika leži u strukturi papira od kog su napravljene novine. Novinski papir ima sposobnost da upija vlagu i neprijatne mirise iz zatvorenog prostora.

Zahvaljujući poroznoj strukturi, novine „vezuju“ čestice mirisa iz vazduha. To znači da mirisi hrane, posebno jakih namirnica poput luka, ribe ili sira, brže nestaju i ne zadržavaju se u frižideru.

Rešenje za vlagu i dužu svežinu namirnica

Pored uklanjanja mirisa, novine u frižideru pomažu i u regulisanju viška vlage. Vlaga u frižideru je čest problem koji može ubrzati kvarenje hrane.

Korišćenjem ovog trika:

smanjuje se kondenzacija

produžava se svežina voća i povrća

smanjuje se rizik od kvarenja namirnica

Zbog toga se ovaj trik često preporučuje kao prirodan način za održavanje svežine u frižideru.

Gde staviti novine u frižider

Da bi trik sa novinama imao maksimalan efekat, važno je pravilno postaviti papir unutar frižidera.

Najbolje pozicije su:

na dnu fioke za voće i povrće

na policama gde se čuva hrana jakog mirisa

u zadnjem delu frižidera gde se najčešće skuplja vlaga

Preporučuje se korišćenje nekoliko listova novina koje treba menjati na svakih nekoliko dana, jer natopljen papir gubi svoju funkciju.

Važno je naglasiti da novine ne smeju biti u direktnom kontaktu sa hranom, već služe isključivo kao podloga.

Kada ovaj trik daje najbolje rezultate

Ovaj trik za uklanjanje mirisa iz frižidera daje najbolje rezultate u svakodnevnim situacijama kao što su:

čuvanje različitih vrsta hrane u istom prostoru

prisustvo upornog neprijatnog mirisa

pojava kondenzacije i viška vlage

Iako ne može zameniti redovno čišćenje frižidera, ovaj jednostavan metod je odličan dodatak koji pomaže da frižider ostane svež i bez neprijatnih mirisa između dva čišćenja.

Prirodno i jednostavno rešenje za svaku kuhinju

Trik sa novinama u frižideru pokazuje da ponekad najjednostavnija rešenja mogu biti i najefikasnija. Bez hemikalija i dodatnih troškova, možete održavati higijenu i svežinu u svojoj kuhinji na potpuno prirodan način.