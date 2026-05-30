Malo šta je neprijatnije od prevrtanja po krevetu dok je prevruće, zbog čega mnogi posežu za ventilatorima ili klimom. Međutim, stručnjak za grejanje Džon Loles iz kompanije Best Hiting otkrio je jednostavan trik koji može rashladiti spavaću sobu tokom noći — i za njega vam je potreban samo običan peškir.

Vlažan peškir kao prirodni rashlađivač sobe

Dovoljno je da lagano nakvasite peškir hladnom vodom i okačite ga ispred otvorenog prozora. Topao vazduh prolazi kroz vlažnu tkaninu i delimično se hladi pre nego što uđe u prostoriju.

"Ako otvorite prozor i ispred njega okačite vlažan peškir ili čaršav natopljen hladnom vodom, to može pomoći u rashlađivanju prostorije", objasnio je Loles.

Kako pravilno koristiti ovaj trik?

Stručnjak savetuje da peškir ne bude previše mokar kako voda ne bi kapala — to bi povećalo vlagu u sobi i učinilo prostor zagušljivim. Dovoljno je da bude vlažan kako bi vazduh mogao da prolazi kroz tkaninu.

Za najbolji efekat peškir treba postaviti pored otvorenog prozora, ali može stajati i blizu vrata prostorije ako postoji makar mali protok vazduha. Kada se peškir osuši, dovoljno je ponovo ga nakvasiti i postupak ponoviti.

Zašto ovaj trik zaista funkcioniše?

Objašnjenje je jednostavno — vodi je potrebna energija da bi isparila, a tu energiju uzima direktno iz toplote prisutne u vazduhu. Ovaj proces poznat je kao evaporativno hlađenje i isti je princip koji leži u osnovi rada klimatizacionih sistema na vodu. Vlažan peškir tako može pomoći da se temperatura u sobi primetan snizi i da spavanje tokom vrelih letnjih noći bude znatno prijatnije.

Dodatni saveti za hladniju spavaću sobu

Pored trika sa peškirom, stručnjaci preporučuju i nekoliko dodatnih mera za rashladivanje prostorije bez klime. Zavese i roletne treba spustiti tokom najtoplijeg dela dana kako bi se sprečilo zagrevanje kroz staklo. Prozore je najbolje otvarati kasno uveče i rano ujutro kada je spoljna temperatura najniža. Elektronski uređaji koji su u stand-by režimu takođe proizvode toplotu, pa ih je bolje potpuno isključiti tokom noći.