Hrskava korica, zlatna boja i primamljiv miris često zbunjuju kupce, pa je teško razlikovati svež hleb od onog napravljenog od odmrznutih poluproizvoda. Ipak, razlika je veća nego što se na prvi pogled čini — ključ je u strukturi i ponašanju testa nakon pečenja.

Sve češće se dešava da hleb na policama prodavnica ne dolazi direktno iz pekare, već je prethodno zamrznut i potom dopečen na licu mesta. Ova praksa je posebno prisutna u velikim trgovačkim lancima gde su brzina i dostupnost prioritet.

Na prvi pogled, i svež i „dopečen“ hleb mogu izgledati gotovo identično, ali stručnjaci ističu da razlika postaje jasna već nakon prvog zalogaja ili dodira.

Kako prepoznati razliku u strukturi?

Jedan od najjednostavnijih načina da se proveri svežina hleba jeste test pritiska. Svež hleb nakon blagog pritiskanja prstom brzo vraća prvobitni oblik, dok kod hleba od odmrznutog testa oporavak može biti sporiji i manje elastičan.

Takođe, svež hleb duže zadržava mekoću i vlagu, dok proizvodi od zamrznutog testa brže postaju tvrđi i gube svežinu.

Miris kao važan pokazatelj

Miris takođe može otkriti razliku. Sveže pečen hleb ima izraženiju i prirodniju aromu, dok hleb koji je napravljen od prethodno zamrznutog testa često brže gubi deo karakterističnog mirisa nakon pečenja.

Iako oba tipa mogu delovati primamljivo odmah po izlasku iz peći, razlike postaju uočljivije nakon nekoliko sati.

Zašto se koristi zamrznuto testo?

Glavni razlog korišćenja zamrznutog testa jeste praktičnost. Na ovaj način pekare i marketi mogu da ponude „svže pečen“ hleb tokom celog dana, bez potrebe za dugim procesom pripreme.

Ipak, stručnjaci napominju da ovakav način proizvodnje može uticati na ukus, teksturu i trajnost proizvoda, jer hleb od odmrznutog testa brže stari i gubi kvalitet.

Povratak tradicionalnim pekarama

Sve više potrošača obraća pažnju na poreklo hrane i bira proizvode iz lokalnih pekara koje hleb peku na tradicionalan način.

Takvi proizvodi često nude bolji ukus, prirodniju teksturu i dužu svežinu. Zbog toga raste interesovanje za male, zanatske pekare koje ne koriste zamrznute poluproizvode.

Prilikom kupovine hleba preporučuje se da se, kada je moguće, raspitate o načinu pripreme, jer razlika između industrijskog i tradicionalnog pečenja može biti značajna, iako na prvi pogled nije vidljiva.