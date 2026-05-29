Mnogi ljudi svakodnevno bacaju hranu koja bi mogla da traje znatno duže, a da toga nisu ni svesni. Iako se često veruje da je frižider jedino rešenje za očuvanje svežine, stručnjaci tvrde da postoji još jedan jednostavan trik koji može značajno produžiti rok trajanja pojedinih namirnica.

Zbog toga je poznati diskontni lanac Aldi, u saradnji sa stručnjakinjom za smanjenje otpada od hrane Kejt Hol, podelio savete kako pravilno čuvati osnovne namirnice poput jaja, mleka, banana i krompira.

Jaja mogu trajati mnogo duže nego što mislite

Prema rečima stručnjaka, jaja se mogu uspešno sačuvati mnogo duže ako se pravilno zamrznu.

„Niko ne želi neprijatan miris pokvarenih jaja, zato ih je najbolje držati u originalnoj kutiji u frižideru ili hladnoj ostavi, na mestu gde temperatura ostaje stabilna“, objasnila je Kejt Hol.

Ona savetuje da se jaja zamrzavaju najkasnije do isteka roka upotrebe, a idealno dok su još potpuno sveža.

Kako pravilno zamrznuti jaja?

Važno je znati da jaja ne treba stavljati u zamrzivač zajedno sa ljuskom.

Pre zamrzavanja potrebno ih je razbiti i pripremiti na odgovarajući način:

belanca mogu da se zamrznu odvojeno

žumanca je preporučljivo pomešati sa prstohvatom soli ili šećera

cela jaja treba prethodno umutiti

Stručnjaci upozoravaju da će cela jaja nakon zamrzavanja biti mnogo teže promešati ako prethodno nisu umućena.

Zamrzivač kao saveznik protiv bacanja hrane

Korišćenje zamrzivača jedan je od najjednostavnijih načina da se smanji bacanje hrane i produži trajanje namirnica koje se često kvare.

Podaci pokazuju da se u Srbiji godišnje baci više od 780.000 tona hrane, što je oko 108 kilograma po stanovniku.

Zbog toga stručnjaci sve češće apeluju da se hrana pravilno skladišti i koristi do kraja, jer male promene u navikama mogu napraviti veliku razliku i za kućni budžet i za smanjenje otpada.