Prvi korak koji koriste u praksi je jednostavan test koji traje svega nekoliko sekundi — uzimanje običnog papira i provera zaptivanja vrata frižidera. Ovaj trik se prenosi iz radionice u radionicu jer brzo pokazuje da li uređaj gubi hladnoću.

Kako se radi test sa papirom?

Papir se ubaci između gume na vratima i kućišta frižidera, zatim se vrata zatvore i papir lagano povuče. Ako izlazi bez otpora — zaptivanje nije dobro. Ako pruža jasan otpor i teško se izvlači — gumena zaptivka ispravno radi.

Test se mora ponoviti na više mesta oko celog oboda vrata jer problem često postoji samo u jednom uglu, najčešće u donjem delu vrata ili kod šarki.

Zašto loše zaptivanje uništava frižider i puni račun za struju

Čak i mala pukotina ili slabo naleganje može dovesti do toga da frižider stalno radi, ali nikada ne postiže željenu temperaturu. Uređaj troši više struje i brže se haba — procene pokazuju da loše zaptivanje može povećati potrošnju energije i do 30 odsto.

Kada gumena zaptivka ne dihtuje dobro, u frižider ulazi topao vazduh, što utiče na kvarenje hrane i stvaranje vlage. U takvim uslovima lakše se razvijaju bakterije i buđ — što nije samo pitanje potrošnje struje, već i higijene.

Prvi znaci da nešto nije u redu

Mnogi korisnici ne primete problem odmah. Znaci na koje treba obratiti pažnju su kondenzacija na vratima, pojava leda u unutrašnjosti, vrata koja se ne zatvaraju ravnomerno i motor koji radi češće i duže nego inače.

Kada čistiti, a kada zameniti zaptivku?

Pre nego što se donese odluka o zameni, preporučuje se čišćenje gume mlakom vodom i blagim sredstvom, jer masnoća i prljavština mogu sprečiti dobro naleganje. U nekim slučajevima dovoljno je i blago zagrevanje gume kako bi povratila elastičnost.

Ako je zaptivka napukla, očvrsla ili deformisana, zamena je jedino rešenje. Nova guma košta između 20 i 50 evra — što je višestruko jeftinije od zamene kompresora. Upravo zbog toga serviseri ovaj jednostavan test smatraju prvim i najvažnijim korakom u dijagnostici frižidera.