Gotovo svaki vlasnik mačke barem jednom se susreo sa istom situacijom – čim otvori laptop i počne da radi, njegov ljubimac se pojavi i udobno smesti pravo na tastaturu.

Na prvi pogled deluje logično da mačke privlači toplota koju uređaj emituje. Međutim, stručnjaci za ponašanje životinja tvrde da se iza ovog naizgled jednostavnog ponašanja krije mnogo složenije objašnjenje.

Prema pisanju BBC Science Focus-a, psiholog za ponašanje životinja dr Dejvid Sands objašnjava da mačke laptop ne doživljavaju samo kao prijatno i toplo mesto za odmor, već i kao predmet koji nosi snažan trag prisustva njihovog vlasnika.

Ne pokušavaju da vam pomognu

Mnogi vlasnici kroz šalu tvrde da njihova mačka želi da učestvuje u poslu ili da oponaša ono što oni rade za računarom. Ipak, stručnjaci smatraju da je takvo objašnjenje malo verovatno.

Iako mačke mogu da usvajaju određena ponašanja posmatrajući ljude, kucanje po tastaturi nije nešto što je prirodno njihovoj vrsti.

Umesto toga, laptop za njih predstavlja važan predmet koji je neprestano povezan sa osobom kojoj veruju i sa kojom dele životni prostor.

Toplota nije jedini razlog

Nema sumnje da laptop proizvodi toplotu koja mačkama prija. Ipak, prema mišljenju stručnjaka, samo toplota ne može da objasni zašto životinja bira upravo tastaturu, a ne neko drugo zagrejano mesto u stanu.

Da je temperatura presudna, mačke bi podjednako često birale radijatore, fotelje ili druga mesta na kojima mogu da se ugreju.

Zbog toga odgovor treba tražiti u nečemu drugom.

Miris vlasnika privlači mačke

Mačke imaju izuzetno razvijeno čulo mirisa koje im pomaže da prepoznaju ljude, predmete i prostor u kojem žive.

Laptop je jedan od predmeta koje vlasnik svakodnevno dodiruje, pa tastatura, tačped i spoljne površine zadržavaju njegov miris. Upravo zbog toga uređaj postaje posebno privlačan ljubimcu.

Za mačku je to kombinacija nekoliko važnih stvari – nalazi se blizu osobe kojoj je privržena, miriše poznato i često predstavlja centar vlasnikove pažnje.

Pokušavaju da ostave i svoj trag

Stručnjaci navode da mačke ne traže samo poznat miris, već često pokušavaju i da ostave sopstveni.

To je deo njihovog prirodnog teritorijalnog ponašanja. Obeležavanjem predmeta svojim mirisom one ih uključuju u svoj prostor i stvaraju osećaj sigurnosti.

Dr Dejvid Sands slikovito opisuje ovo ponašanje kao svojevrsnu poruku:

„Ja te posedujem.“

Naravno, to ne treba tumačiti kao ljubomoru ili posesivnost u ljudskom smislu. Kod mačaka su miris, teritorija i osećaj pripadnosti međusobno povezani i predstavljaju važan deo njihove komunikacije.

Znak privrženosti na mačji način

Iako važe za nezavisne i samostalne životinje, mačke stvaraju snažne veze sa ljudima sa kojima žive.

Njihova privrženost često se ne pokazuje na način na koji to rade psi, već kroz potrebu da budu u blizini, da dele prostor i da se okružuju poznatim mirisima.

Zato laptop postaje idealno mesto za odmor – topao je, miriše na vlasnika i nalazi se upravo tamo gde je u tom trenutku usmerena njegova pažnja.

Ono što mnogima izgleda kao nestašluk ili pokušaj ometanja rada zapravo je sasvim prirodno ponašanje koje otkriva koliko je mački važna blizina osobe sa kojom deli dom.