Građanima stižu poruke navodno od Meta AI, Fejsbuk podrške ili drugih Meta servisa, u kojima se tvrdi da će njihov Fejsbuk nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko hitno ne izvrše "verifikaciju", objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram.

Kako je navedeno, uz poruku se najčešće dostavlja PDF dokument, poput „ZAPOČNI_PROVERKU“, a njegovim otvaranjem korisnik može biti preusmeren na lažnu internet stranicu namenjenu krađi lozinki, pristupnih podataka i drugih osetljivih informacija.

Iz MUP-a apeluju na građane da ne otvaraju PDF dokument i da ne klikću na linkove iz poruke. Takođe, iz MUP-a upozoravaju građane da ne unose lozinke, kodove za prijavu niti podatke o platnim karticama.

Iz MUP-a podsećaju da se verifikacija Fejsbuk naloga ne vrši putem nasumično poslatih Mesindžer poruka i PDF dokumenata.

Gramatičke greške, stvaranje osećaja hitnosti i pretnje gašenjem naloga najčešći su pokazatelji prevare.

"Ukoliko ste već otvorili prilog ili uneli podatke odmah promenite lozinku, proverite aktivne sesije na nalogu, uključite dvofaktorsku autentifikaciju, a ukoliko ste ostavili podatke o platnoj kartici bez odlaganja kontaktirajte banku", poručuju iz MUP-a.

Pokušaji internet prevara i sumnjive poruke potrebno je prijaviti putem platforme "Sajber straža" na adresi sajberstraza.gov.rs.

"Ne otvaraj. Ne odgovaraj. Proveri. Prijavi. Zaštiti se", navodi MUP.